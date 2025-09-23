Nashik Heavy Rain: नाशिक में लगातार बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, गोदावरी नदी किनारे के मंदिर पानी में डूबे, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@press98783)

Nashik Heavy Rain: महाराष्ट्र (Maharashtra) में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए है. नाशिक (Nashik) में गोदावरी नदी उफान पर है और जिसके कारण किनारे के मंदिर भी पानी में डूब चुके है. प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट (Alert) जारी कर सतर्क रहने की अपील की है.पिछले दो दिनों से त्र्यंबकेश्वर और गंगापुर डैम के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश हो रही है.गंगापुर डैम (Gangapur Dam) से करीब 2 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.इसी वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और निचले इलाकों में पानी भर गया.बाढ़ का असर पंचवटी के रामकुंड क्षेत्र में साफ देखा जा सकता है. यहां के छोटे-बड़े मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं.

धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @press98783 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Nashik Heavy Rain: नाशिक में उफान पर गोदावरी नदी, शहर में हुए बाढ़ जैसे हालात, पुरातन मंदिर भी पानी के नीचे डूबे;VIDEO

नाशिक में उफान पर गोदावरी नदी

शहर के लोगों का जीवन प्रभावित

सोमवार को नाशिक शहर में 33 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे यातायात व्यवस्था (Traffic System) बुरी तरह प्रभावित हुई.नवरात्र के मौके पर कालिका मंदिर परिसर में लगने वाले मेले और वहां के सैकड़ों व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है.

प्रशासन का अलर्ट

जिला प्रशासन (District Administration) ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश का जोर इसी तरह जारी रहा तो गंगापुर डैम से और अधिक पानी छोड़ा जाएगा.इससे हालात और बिगड़ सकते हैं. अधिकारियों ने नदी किनारे के सभी निवासियों और श्रद्धालुओं से सतर्क (Alert) रहने की अपील की है.