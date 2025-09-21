Kanpur: शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं का डांस, प्रधान पति समेत गांव के लोगों ने लगाएं ठुमके, कानपुर के क्योटरा बांगर गांव का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@ncrpatrika)

कानपुर, उत्तर प्रदेश: स्कूलों (Schools) को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है. लेकिन कानपुर जिले (Kanpur District) के एक सरकारी स्कूल से एक घटना सामने आई है. जिसके कारण लोगों ने नाराजगी जताई है. यहांपर स्कूल में बार बालाओं (Bar Girls) को बुलाकर डांस का कार्यक्रम रखा गया. और इस डांस में गांव के प्रधान पति और लोगों ने जमकर डांस किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए है. ये मामला क्योटरा बांगर गांव का सरकारी प्राथमिक विद्यालय (Government Primary School) का बताया जा रहा है. शनिवार की रात यहां शिक्षा स्थल को डांस पार्टी (Dance Party) में बदल दिया गया.

मंच पर बुलाई गईं बार बालाओं ने फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए और गांव के लोग भी उनके साथ नाचते दिखाई दिए. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

इस दौरान गांव के कई लोग शराब के नशे में धुत होकर डांस का आनंद ले रहे थे. वहीं, छोटे-छोटे बच्चे फर्श पर बैठकर यह नजारा देख रहे थे. वीडियो में साफ दिखा कि कार्यक्रम पूरी रात चला और माहौल पूरी तरह अशोभनीय बन गया.पुलिस (Police) जांच में सामने आया कि गांव के गजराज सिंह ने अपने नाती की छठी के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा था. समारोह के लिए स्कूल का चयन किया गया, लेकिन इसकी प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी. बताया गया कि इस आयोजन में छह से सात डांसरों को बुलाया गया था.

इस घटना के वीडियो (Video) सामने आएं है. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई. प्रधान पति राहुल, कोटेदार जगत और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है.जिलाधिकारी (District Magistrate) ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए तहसील स्तर पर जांच टीम बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.