Kanpur: शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं का डांस, प्रधान पति समेत गांव के लोगों ने लगाएं ठुमके, कानपुर के क्योटरा बांगर गांव का वीडियो आया सामने; VIDEO

कानपुर, उत्तर प्रदेश: स्कूलों (Schools) को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है. लेकिन कानपुर जिले (Kanpur District) के एक सरकारी स्कूल से एक घटना सामने आई है. जिसके कारण लोगों ने नाराजगी जताई है. यहांपर स्कूल में बार बालाओं (Bar Girls) को बुलाकर डांस का कार्यक्रम रखा गया. और इस डांस में गांव के प्रधान पति और लोगों ने जमकर डांस किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए है. ये मामला क्योटरा बांगर गांव का सरकारी प्राथमिक विद्यालय (Government Primary School) का बताया जा रहा है. शनिवार की रात यहां शिक्षा स्थल को डांस पार्टी (Dance Party) में बदल दिया गया.
मंच पर बुलाई गईं बार बालाओं ने फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए और गांव के लोग भी उनके साथ नाचते दिखाई दिए. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Balrampur Teacher Video: शर्मनाक! शराब के नशे में धुत टीचर ने स्कूल के बच्चों के साथ किया डांस, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का वीडियो आया सामने
स्कूल में बार बालाओं का डांस
➡सरकारी स्कूल परिसर में बार बालाओं के ठुमके!
➡सरकारी स्कूल में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस!
➡सरकारी स्कूल परिसर में लगाए गए डीजे साउंड!
➡गांव के निजी कार्यक्रम का बताया जा रहा वीडियो!
➡नशे में धुत होकर नाचे प्रधान पति और ग्रामीण!
➡मूसानगर थाना क्षेत्र के… pic.twitter.com/oinwRBhnEM
— NCR पत्रिका (@ncrpatrika) September 21, 2025
स्कूल में चला नाच गाना
इस दौरान गांव के कई लोग शराब के नशे में धुत होकर डांस का आनंद ले रहे थे. वहीं, छोटे-छोटे बच्चे फर्श पर बैठकर यह नजारा देख रहे थे. वीडियो में साफ दिखा कि कार्यक्रम पूरी रात चला और माहौल पूरी तरह अशोभनीय बन गया.पुलिस (Police) जांच में सामने आया कि गांव के गजराज सिंह ने अपने नाती की छठी के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा था. समारोह के लिए स्कूल का चयन किया गया, लेकिन इसकी प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी. बताया गया कि इस आयोजन में छह से सात डांसरों को बुलाया गया था.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
इस घटना के वीडियो (Video) सामने आएं है. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई. प्रधान पति राहुल, कोटेदार जगत और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है.जिलाधिकारी (District Magistrate) ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए तहसील स्तर पर जांच टीम बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.