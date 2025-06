Nilgiris Shocker: लापरवाही की हद है! चलती एम्बुलेंस से गिरा मरीज, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO

नीलगिरी, तमिलनाडु: तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नर से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक मरीज चलती एम्बुलेंस से स्ट्रेचर समेत नीचे गिर गया. बताया जा रहा है की जब एम्बुलेंस स्पीड ब्रेकर से गुजर रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. गनीमत है कि उस दौरान कुछ लोग दौड़ पड़े और मरीज को फिर से एम्बुलेंस में डाला. इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ विभाग की और उसके वाहनों की पोल खोलकर रख दी है. बताया जा रहा है कि मरीज को ओट्टुपत्तारा से कुन्नूर सरकारी लाली हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था.तभी रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही एंबुलेंस उछली, उसका पिछला दरवाजा खुल गया और स्ट्रेचर समेत मरीज सीधे सड़क पर गिर पड़ा.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @TheFederal_News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Karnataka: ठेकेदार शिवानंद कुन्नूर की हत्या मामले के संदिग्ध का घर आग के हवाले किया गया, कोई हताहत नहीं

चलती एम्बुलेंस से गिरा मरीज

#WATCH | #CCTV footage shows a patient falling out of a private #ambulance near #Coonoor in #Nilgiris district, raising serious questions about medical transport safety. pic.twitter.com/a1xB5gStFU

