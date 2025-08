Telangana Cylinder Blast: तेलंगाना के मेडचल में घर का सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, 1 की हुई मौत, 3 घायल, वीडियो आया सामने; VIDEO

मेडचल, तेलंगाना: तेलंगाना के मेडचल शहर में एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर एक घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई. तो वही तीन लोग इस हादसे में घायल हो गए है. गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट के कारण एक पुरानी इमारत ढह गई. ये हादसा कल रात को हुआ.यह विस्फोट पूर्व एमपीटीसी सदस्य मुरली के आवास में हुआ. इस इमारत के निचले हिस्से में एक मोबाइल दुकान और दो फूलों की दुकानें चल रही थीं.विस्फोट इतना तेज था कि पूरी इमारत ध्वस्त हो गई और मलबा सड़कों पर फैल गया.इस घटना में एक 40 वर्षीय राहगीर मलबे की चपेट में आ गया. गंभीर चोट लगने के कारण उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई.मृतक की पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @TheSouthfirst नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मेडचल में सिलेंडर फटा

#Hyderabad: A gas cylinder explosion at a house near #Medchal market killed a passerby instantly, left three others critically injured, and completely destroyed the building. pic.twitter.com/AmOThzxmCe

