Tahawwur Rana Extradition: NIA ने आतंकी तहव्वुर राणा को कोर्ट में किया पेश, पूछताछ के लिए मांगी 20 दिन की रिमांड; VIDEO

Tahawwur Rana Extradition: 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के एक अहम आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए ने उसकी 20 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की. एजेंसी का कहना है कि तहव्वुर राणा की भूमिका इस पूरे आतंकी हमले की साजिश में बेहद अहम रही है. इसलिए उससे पूछताछ कर कई महत्वपूर्ण सुराग सामने लाए जा सकते हैं.

NIA ने अदालत में तहव्वुर राणा द्वारा भेजे गए कई ईमेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए, जिससे ये साबित होता है कि वह हमले की योजना से भलीभांति वाकिफ था और इसमें उसकी सक्रिय भूमिका थी.

#WATCH | Heavy security deployment outside NIA Headquarters in Delhi.

26/11 Mumbai attacks accused Tahawwur Rana has been brought to Patiala House Court. NIA has produced him before Special NIA Court. Arguments on his custody proceedings are underway. pic.twitter.com/EoWv3isjlW

— ANI (@ANI) April 10, 2025