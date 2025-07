Heavy Rain in Rajasthan: अजमेर में भारी बारिश! जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल में हुआ जलभराव, मरीज समेत स्टाफ भी परेशान;VIDEO

अजमेर, राजस्थान: पिछले दिनों अलीगढ के सरकारी हॉस्पिटल में बारिश का पानी घुसने की वजह से लोगों को और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. अब अजमेर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बारिश का पानी घुस गया है. राज्य के इस प्रमुख हॉस्पिटल में जलभराव की समस्या ने मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी परेशानी में डाल दिया. ई एनटी विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा. वार्ड में पानी भर जाने से मरीजों को अंदर तक पहुंचाना मुश्किल हो गया. कुछ मरीज स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर भी रास्ता पार नहीं कर सके.तेज बारिश का पानी केवल गलियारों में नहीं रुका, बल्कि वह वार्डों के भीतर तक घुस गया.

अस्पताल स्टाफ ने तुरंत प्लास्टिक शीट से मशीनों को ढकने की कोशिश की ताकि उपकरणों को नुकसान न पहुंचे, लेकिन नुकसान की आशंका अभी बनी हुई है. इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल, हॉस्पिटल में घुसा बारिश का पानी, मरीज और लोग हुए परेशान, प्रशासन की खुली पोल

हॉस्पिटल में हुआ जलभराव

Ajmer Flooding Disrupts Hospital Services. Heavy rainfall in Ajmer has led to severe flooding in multiple areas, including Jawaharlal Nehru Medical College Hospital. Several departments have been inundated, disrupting essential medical services and creating major challenges for… pic.twitter.com/SGlPohWfap

— Matrize News Communications Pvt. Ltd (@Matrize_NC) July 18, 2025