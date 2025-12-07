Navjot Singh Sidhu: नवजोत कौर का बड़ा बयान, कहा- सिद्धू कांग्रेस में फिर लौट सकते हैं? लेकिन सामने रखी ये शर्त; VIDEO

Navjot Singh Sidhu- Navjot Kaur

Navjot Singh Sidhu: पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू (Navjot KaurSidhu) ने अपने पति की सक्रिय राजनीति में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि यदि कांग्रेस उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो सिद्धू एक बार फिर राजनीति के मैदान में उतर सकते हैं.

फिलहाल आर्थिक स्थिति मजबूत

नवजोत कौर ने शनिवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया. नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि इस समय नवजोत सिंह सिद्धू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है. इसलिए उन्हें राजनीति में वापसी की कोई जल्दबाजी नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सिद्धू तभी लौटेंगे जब कांग्रेस उनकी शर्त मानेगी. यह भी पढ़े: Harbhajan Singh Mimics Navjot Singh Sidhu: हरभजन सिंह ने एयरपोर्ट पर की नवजोत सिंह सिद्धू की मिमिक्री, दिनेश कार्तिक ने शेयर की कमेन्टर की मजेदार वीडियो

बीजेपी में वापसी पर चुप्पी

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में भी लौट सकते हैं, तो नवजोत कौर ने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा, “इस बारे में सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही बता सकते हैं.

कांग्रेस पर तीखा तंज

कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए नवजोत कौर ने कहा, हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीद लें. जिसने 500 करोड़ की सूटकेस दी, वही मुख्यमंत्री बन जाता है. उन्होंने दावा किया कि सिद्धू दंपति पंजाब को फिर से “सोने की चिड़िया” बना सकते हैं, बशर्ते उन्हें सही जिम्मेदारी और सम्मान मिले.

2027 के पंजाब में है चुनाव

कुल मिलाकर नवजोत कौर का यह बयान 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है. हालांकि कांग्रेस उनकी बात मानती है या नहीं. फिलहाल कांग्रेस की तरफसे प्रतिक्रिया आणि बाकी है.