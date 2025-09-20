Navi Mumbai: फर्स्ट फ़ॉर्मूला नाइट स्ट्रीट रेस को Host करेगा नवी मुंबई, दिसंबर में होगा इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का आयोजन

Credit-(X)

नवी मुंबई, महाराष्ट्र:नवी मुंबई (Navi Mumbai) दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र (Maharashtra) की पहली फॉर्मूला नाइट स्ट्रीट रेस (Formula Night Street Race) की मेजबानी के लिए तैयार है, जो राज्य के मोटरस्पोर्ट इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा.यहां पहली बार महाराष्ट्र का फॉर्मूला नाइट स्ट्रीट रेस आयोजित होगा. यह रोमांचक इवेंट इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) 2025 का ग्रैंड फिनाले होगा और महाराष्ट्र में पहली बार FIA-ग्रेड स्ट्रीट रेसिंग का अनुभव दिलाएगा.रेसिंग प्रमोशंस प्रा. लि. (RPPL) और नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) के बीच आधिकारिक करार (MoU) साइन हुआ.

इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे.उन्होंने इस कदम को महाराष्ट्र को ग्लोबल मोटरस्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया.ये भी पढ़े:Maharashtra Private Sector Working Hours: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट कंपनियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 करने पर विचार

नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट

इस रेस के लिए बनाया गया नया नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट FIA से प्रमाणित है.3.753 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में 14 चुनौतीपूर्ण मोड़ होंगे. इसका शुरुआती पॉइंट होगा आइकॉनिक पाम बीच रोड (Palm Beach Road), जो खूबसूरत नेरुल लेक के पास से गुजरते हुए रोमांचक पृष्ठभूमि में हाई-स्पीड रेसिंग का अनुभव देगा.

डबल हेडर रेस व प्रमुख चैंपियनशिप

नाइट रेस वीकेंड में दो प्रतिष्ठित चैंपियनशिप शामिल होंगी:

इंडियन रेसिंग लीग (IRL) – भारत की पहली जेंडर-न्यूट्रल रेसिंग सीरीज़, जिसमें 6 सिटी-बेस्ड टीमें होंगी.

फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप (F4IC) – FIA द्वारा मान्यता प्राप्त.

इस लीग से जुड़ी टीमों के मालिकों में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर और सौरव गांगुली जैसे सितारे शामिल हैं.

मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान

सीएम देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को मोटरस्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रेरित करेगा. साथ ही यह पर्यटन, रोजगार और महाराष्ट्र की वैश्विक छवि को मजबूत करेगा.

भारत के मोटरस्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ावा

इस नाइट स्ट्रीट रेस से नवी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोयंबटूर और गोवा जैसे शहरों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां पहले रेसिंग फेस्टिवल आयोजित हो चुका है. यह कदम भारत में सस्टेनेबल मोटरस्पोर्ट्स इकोसिस्टम को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा.

होगा भरपूर रोमांच

यह हाई-स्पीड स्पेक्टेकल नवी मुंबई (Navi Mumbai) की सड़कों और स्काईलाइन को रोशन कर देगा.यहां मोटरस्पोर्ट्स का रोमांच, तकनीकी उत्कृष्टता और एंटरटेनमेंट का ग्लैमर दर्शकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनेगा.