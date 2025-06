Koppal Murder Video: कर्नाटक के कोप्पल में शख्स पर हमला, बेकरी के अंदर आरोपियों ने धारदार हथियारों से उतारा मौत के घाट, भयावह वीडियो आया सामने

कोप्पल, कर्नाटक: कर्नाटक के कोप्पल जिले से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक शख्स पर बेकरी के अंदर घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया गया. जिसमें शख्स की मौत हो गई.पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की क्रूरता साफ दिखाई देती है.मृतक की पहचान चेनप्पा नरिनाल के रूप में हुई है. घटना 31 मई को हुई जब चेनप्पा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए एक बेकरी में घुसा, लेकिन हमलावरों ने दुकान के अंदर ही उसे घेर लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो हमलावर धारदार हथियार से उस पर हमला कर रहे हैं, जबकि तीसरा शख्स उसके सिर पर लकड़ी के गट्ठे से वार करता है. इस दौरान बेकरी में मौजूद लोगों में डर फैल गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nabilajamal_नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

शख्स पर हथियारों से हमला कर की हत्या

#BREAKING

Man hacked to death inside bakery in #Karnataka's Koppal

Chenappa Narinal was chased and brutally attacked with machetes inside a bakery. CCTV shows him running in circles trying to escape, but was eventually stabbed to death outside the shop

All 7 accused Ravi,… pic.twitter.com/3J0mI3JQDB

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 2, 2025