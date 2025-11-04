Mumbai Police: मुंबई पुलिस का सराहनीय कदम, मालाड में 22वीं मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहे 60 वर्षीय व्यक्ति को बचाया (See Pic)

मुंबई पुलिस अपने काम और मानवीय कदमों के लिए देश ही नहीं, विदेशों में भी जानी जाती है. एक बार फिर पुलिस ने ऐसा काम किया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. मालाड में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने 22वीं मंजिल से कूदने की कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से उसकी जान बच गई.

मुंबई पुलिस ने साझा की जानकारी

मुंबई पुलिस ने X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सूचना मिली कि एक व्यक्ति इमारत की 22वीं मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार लिया. यह भी पढ़े: Mumbai Metro 3: MMRC का सराहनीय कदम, मुंबई मेट्रो 3 में दिव्यांग यात्रियों के लिए पास पर 25% की छूट की घोषणा

मुंबई पुलिस का सराहनीय कदम

Swift Action by Kurar Police Saves 60-Year-Old Man Attempting Suicide Receiving information about a 60-year-old man attempting to jump from the 22nd floor, @Kurar_PS officials immediately rushed to the spot. With the assistance of the Fire Brigade, the officials successfully… pic.twitter.com/f3ihErNNSo — मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 4, 2025

पुलिस की अपील

बाद में उस व्यक्ति को कुरार पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उसे मानसिक परामर्श और आवश्यक सहायता दी गई. पुलिस ने बताया कि समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई और एक कीमती जान बचाई जा सकी.