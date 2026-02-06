New Sion Railway Overbridge: सायन रेलवे ओवरब्रिज जुलाई 2026 तक होगा शुरू; यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

(Photo Credits ANI

मुंबई: मध्य मुंबई के व्यस्त इलाकों को जोड़ने वाला सायन रेलवे ओवरब्रिज (ROB) जुलाई 2026 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और मध्य रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा यह पुल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (EEH) और लाल बहादुर शास्त्री (LBS) मार्ग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 112 साल पुराने असुरक्षित ढांचे के स्थान पर बन रहा यह नया ब्रिज आधुनिक सुविधाओं और अधिक क्षमता से लैस होगा.

परियोजना की वर्तमान स्थिति और समय सीमा

अगस्त 2024 में पुराने पुल को ध्वस्त करने के लिए बंद कर दिया गया था. हालांकि, शुरुआती दौर में शौचालय ब्लॉकों और बिजली घरों जैसे अतिक्रमणों के कारण काम में देरी हुई, लेकिन अब निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है.

अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर के अनुसार, मुख्य गर्डर लॉन्चिंग का काम मार्च और अप्रैल 2026 में पूरा कर लिया जाएगा. रेलवे सीमा के भीतर का काम 15 मई 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद है, जिसके बाद पहुंच मार्गों (Approach Roads) का अंतिम कार्य पूरा कर इसे जुलाई के मध्य तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

नये ब्रिज की मुख्य विशेषताएं

नया सायन ब्रिज पुराने पुल की तुलना में अधिक लंबा और चौड़ा होगा. इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

लंबाई और लेन: नया पुल 61 मीटर लंबा होगा (पुराना 40 मीटर था) और इसमें यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए चार लेन होंगी.

पैदल यात्रियों के लिए सुविधा: सायन स्टेशन आने-जाने वाले लोगों के लिए एक समर्पित फुटपाथ बनाया गया है.

अंडरपास की सुविधा: ट्रैफिक और पैदल यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए दो अंडरपास बनाए जा रहे हैं. एलबीएस मार्ग वाला अंडरपास जल्द ही चालू होने की संभावना है.

आम जनता को मिलेगी राहत

सायन ब्रिज का बंद होना स्थानीय निवासियों, विशेषकर धारावी और सायन के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है. इस पुल के तैयार होने से न केवल ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और कुर्ला के बीच पांचवीं और छठी रेलवे लाइन बिछाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा.