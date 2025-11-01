मंकीपॉक्स का कहर: अफ्रीका में 6 हफ्ते में 17 लोगों की मौत, कई देशों में फैला Mpox वायरस, WHO बोला- 'कम्युनिटी ट्रांसमिशन' शुरू

(Photo : X)

नई दिल्ली: मंकीपॉक्स (Mpox) का खतरा एक बार फिर दुनिया में बढ़ने लगा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि यह खतरनाक वायरस अब और भी ज्यादा देशों में फैल रहा है. चिंता की बात यह है कि पिछले 6 हफ्तों में अकेले अफ्रीका में ही इस वायरस से 17 लोगों की जान जा चुकी है.

WHO की 59वीं सिचुएशन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक:

पिछले 6 हफ्तों (14 सितंबर से 19 अक्टूबर) में अफ्रीका के 17 देशों में मंकीपॉक्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

इस दौरान, कुल 2,862 पक्के मामलों (confirmed cases) की पुष्टि हुई, जिनमें 17 मौतें भी शामिल हैं.

सबसे ज्यादा मामले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लाइबेरिया, केन्या और घाना में रिपोर्ट किए गए हैं.

अफ्रीका के बाहर भी फैल रहा वायरस

WHO ने बताया कि मंकीपॉक्स वायरस का एक खास प्रकार, जिसे 'क्लेड Ib' (clade Ib MPXV) कहा जा रहा है, वह अब अफ्रीका के बाहर भी फैल रहा है.

मलेशिया, नामीबिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों में यह 'क्लेड Ib' वायरस पहली बार पाया गया है.

इसके अलावा, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, इटली, कतर और स्पेन में भी यात्रियों (travellers) में इस 'क्लेड Ib' वायरस के नए 'इम्पोर्टेड' मामले (यानी बाहर से आए मामले) मिले हैं.

'कम्युनिटी ट्रांसमिशन' ने बढ़ाई चिंता

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 6 देशों - इटली, मलेशिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और अमेरिका - में 'क्लेड Ib' के ऐसे मामले भी मिले हैं, जिनका कोई ट्रैवल लिंक नहीं है. यानी इन लोगों ने कोई यात्रा नहीं की थी.

WHO के मुताबिक, इसका सीधा मतलब है कि यह वायरस अब इन देशों में स्थानीय स्तर पर फैल रहा है (जिसे 'कम्युनिटी ट्रांसमिशन' कहते हैं).

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 'क्लेड Ib' वायरस के कम से कम पांच मामले उन पुरुषों में पाए गए हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं (MSM). WHO का कहना है कि यह पहली बार है जब इस 'एट-रिस्क' आबादी में वायरस का यह खास स्ट्रेन (Clade Ib) मिला है.

क्या है मंकीपॉक्स (Mpox)?

मंकीपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो करीबी संपर्क (close contact) से फैलती है. इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, लिम्फ नोड्स (लसिका ग्रंथियों) में सूजन, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते (skin rash) और पीठ दर्द शामिल हैं. यह मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की त्वचा के संपर्क (skin-to-skin contact) में आने से फैलता है.