VIDEO: महिला का पर्स लेकर भागा बंदर.. 500 रूपए की नोटों की गड्डी हाथ में लेकर छत पर बैठा, वृंदावन का वीडियो आया सामने

वृंदावन, उत्तर प्रदेश: बंदर के लोगों के हाथ से कभी फ़ोन, तो कभी पर्स लेकर भागने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. अब एक बार उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वृंदावन (Vrindavan) से एक घटना सामने आई है. जहांपर एक महिला का पर्स लेकर बंदर (Monkey) भाग गया. इसके बाद बंदर जाकर एक छत पर बैठ गया और महिला और लोग पर्स के लिए नीचे इंतजार में थे, इसके बाद बंदर पर्स को खोलता है और उसमें रखे 10 हजार रूपए निकाल लेता है. ये 10 हजार रूपए में 500 -500 रूपए के नोट होते है, इसके बंदर एक नोट नीचे फेंक देता है. महिला काफी परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था की क्या करें?

इसके बाद एक सिक्योरिटी ने ऐसा दिमाग लगाया कि बंदर ने पर्स नीचे फेंक दिया. जिसके बाद महिला ने राहत की सांस ली. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NewsNationTV नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

महिला का पर्स लेकर बंदर भागा

फ्रूटी का पैकेट फेंका

इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड (Security Guard) ने बंदर (Monkey) की तरफ एक फ्रूटी फेंकी, इसके बाद बंदर ने फ्रूटी पकड़ ली और नोटों की गड्डी छोड़ दी. इसके बाद परेशान महिला ने राहत की सांस ली. पर्स वापस मिलने के बाद लोगों और महिला ने भी सिक्योरिटी गार्ड की तारीफ की.

पहले भी बंदर लेकर भाग चुके है लोगों का कीमती सामान

इस वीडियो (Video) से पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई है. जहांपर बंदर लोगों के पर्स और मोबाइल लेकर भागे है. इससे पहले एक युवक का महंगा मोबाइल फोन भी बंदर लेकर भाग गया था,कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उसका फोन वापस मिला.