Mobile Blast Video: चलती ट्रेन में फटा चार्जिंग पर लगा मोबाइल, जनसेवा एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, बाल-बाल बचे यात्री
मोबाइल फोन विस्फोट से अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस में आग लग गई. (Photo Credits: X/@ramashankar68)

बिहार के सहरसा से एक बड़ी डराने वाली खबर आई है. यहां अमृतसर से पूर्णिया जा रही जनसेवा एक्सप्रेस (14618) में आग लग गई. यह हादसा किसी और वजह से नहीं, बल्कि एक मोबाइल फोन के फटने से हुआ.

घटना बुधवार शाम करीब 6:10 बजे की है. ट्रेन सहरसा जिले के सोनबरसा कचहरी स्टेशन के पास से गुजर रही थी. तभी ट्रेन के GS कोच (जनरल डिब्बे) में अचानक एक मोबाइल फोन फट गया, जो चार्जिंग पर लगा हुआ था.

चार्जिंग पर लगा फोन बना 'बम'

बताया जा रहा है कि जैसे ही मोबाइल में ब्लास्ट हुआ, उसमें आग लग गई और आग कोच में फैलने लगी. कोच में धुआं भरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोग घबरा गए.

लेकिन गनीमत यह रही कि रेलवे स्टाफ ने फौरन हरकत में आते हुए आग पर काबू पा लिया. आग को तेजी से बुझा दिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया. रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है और सभी सुरक्षित हैं.

यात्री ने खुद मानी गलती

रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि राम कृ. नाम के एक यात्री ने खुद यह बात मानी है कि आग उसी के मोबाइल फोन से लगी थी. दूसरे यात्रियों ने भी इस बात की गवाही दी.

इस घटना के बाद रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खासकर मोबाइल फोन को चार्ज करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है.