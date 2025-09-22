Rajasthan: राजस्थान में अपराधी बेखौफ! बारां में बदमाशों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर लूट लिए 75 हजार रूपए, डकैती का VIDEO आया सामने

बारां,राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) में बदमाश कितने बेखौफ इस घटना को देखकर समझ सकते है. बारां जिले (Baran District) में नकाबपोश बदमाशों ने एक पेट्रोल पर डकैती की. बताया जा रहा है की पांच से छह बदमाश पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पहुंचे और कर्मचारी के हाथ पैर बांधकर उसे बंधक बना लिया और इसके बाद करीब 75 हजार रूपए कैश लेकर फरार हो गए. इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है. जिसमें देख सकते है की बदमाश कर्मचारी के हाथ पैर बांध रहे है.
इस वीडियो (Video) के सामने आने के बाद अब इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @tyagivinit7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
पेट्रोल पंप पर लूट
#राजस्थान के Baran में पेट्रोल पंप पर लूट..घटना का CCTV फुटेज आया सामने.. #Rajasthan #Baran #Crime @BaranPolice pic.twitter.com/fDd4FAReVV
— News Art (न्यूज़ आर्ट) (@tyagivinit7) September 22, 2025
नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कैश लूटा
जानकारी के मुताबिक़ लगभग पांच से छह नकाबपोश बदमाश रात 2:15 बजे के करीब अंबिका पेट्रोल पंप पर पहुंचे.उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारी को काबू में कर लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए. इसके बाद कैश लूटकर बदमाश (Rogue) मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने शुरू की तलाश
वीडियो वायरल होने के बाद बारां पुलिस (Police) हरकत में आई. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश (Search) के लिए अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.