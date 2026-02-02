Mira Road Porn Film Shoot: पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर दूर होटल में पड़ गया छापा, फिर जो दिखा उसे देख पुलिस भी रह गई दंग

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मीरा रोड: मुंबई के पास मीरा-भाईंदर (Mira-Bhayandar) इलाके में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. स्थानीय पुलिस ने मीरा रोड (Mira Road) स्थित एक होटल में छापेमारी कर पोर्न फिल्म की शूटिंग (Porn Film Shooting) के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि जिस होटल में यह अवैध काम चल रहा था, वह स्थानीय पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है.

पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मीरा रोड के एक नामचीन होटल में पिछले कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. इस इनपुट के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस ने होटल में छापेमारी की, जहां कमरों में अश्लील फिल्मों की शूटिंग (Porn Film Shoot) चलती हुई पाई गई.

पोर्न फिल्म की शूटिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश

5 आरोपी गिरफ्तार, लड़कियां रेस्क्यू की गईं

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में फिल्म का निर्देशक, कैमरामैन और कुछ बिचौलिए शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने वहां से कुछ युवतियों को भी रेस्क्यू किया है, जिन्हें कथित तौर पर मॉडलिंग या वेब सीरीज में काम देने के बहाने इस दलदल में धकेला गया था.

पुलिस ने छापेमारी के दौरान निम्नलिखित सामान जब्त किया है:

हाई-रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैमरे और ट्राइपॉड.

कई आधुनिक स्मार्टफोन और लैपटॉप.

अश्लील सामग्री स्टोर करने वाली हार्ड ड्राइव.

शूटिंग से जुड़े अन्य तकनीकी उपकरण.

पुलिस स्टेशन के पास बेखौफ चल रहा था रैकेट

इस मामले ने पुलिस की गश्त और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पुलिस स्टेशन के इतने करीब अपराधी बेखौफ होकर इस तरह के अनैतिक कृत्यों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या होटल प्रबंधन भी इस रैकेट का हिस्सा था या उन्हें इसकी भनक नहीं थी.

आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई

मीरा-भाईंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (ITPA) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन फिल्मों को किन वेबसाइटों या एप्स पर अपलोड किया जाना था.