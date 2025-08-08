Kerala Road Accident: सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे लोगों को मिनी ट्रक ने कुचला, 2 महिलाओं की मौत, केरल के कोट्टाराक्कारा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Lokbhartidigit1)

कोल्लम, केरल: केरल के कोल्लम जिले के कोट्टाराक्कारा में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे लोगों को तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने कुचल दिया. इस दौरान दो महिलाओं की मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की बस स्टॉप पर और बस स्टॉप के सामने कुछ बस का इंतजार कर रहे होते है और इसी दौरान एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक आता है और सामने खड़े लोगों को टक्कर मारकर चले जाते है. इसके बाद मिनी ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो जाता है. बताया जा रहा है की इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है तो वही कई लोग घायल हो गए है.

इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Lokbhartidigit1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

तेज रफ्तार वाहन के टक्कर में दो की मौत

सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

सुबह का समय था और कुछ लोग अपने रोजमर्रा के काम पर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे. तभी अचानक एक अनियंत्रित मिनी ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को रौंद डाला. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिनी ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और ड्राइवर ने ब्रेक तक नहीं लगाया.इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जो एक ऑटो चालक बताया जा रहा है,गंभीर रूप से घायल हो गया.उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

वाहन और चालक पुलिस की गिरफ्त में

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए वाहन को जब्त कर लिया. वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में लापरवाही और तेज रफ्तार को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है.