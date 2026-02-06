Mimi Chakraborty Harassment Case: अभिनेत्री और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान (Watch Video)

अभिनेत्री और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती (Photo Credits: ANI)

Mimi Chakraborty Harassment Case: बंगाली फिल्म अभिनेत्री (Bengali Actress) और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद (Former Trinamool Congress MP) मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले (North 24 Parganas District) के एक न्यायालय में पेश हुईं. यहां उन्होंने पिछले महीने बोंगाँव (Bongaon) में हुए उत्पीड़न (Harassment) के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना गोपनीय बयान दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है और मुख्य आरोपी तन्मय शास्त्री के खिलाफ नई कानूनी धाराएं जोड़ी गई हैं.

यह घटना 25 जनवरी की रात की है, जब मिमी चक्रवर्ती बोंगाँव के नयागोपालगंज इलाके में एक स्टेज शो में परफॉर्म करने गई थीं. अभिनेत्री का आरोप है कि कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल तन्मय शास्त्री ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. मिमी के अनुसार, देर से पहुंचने की बात को लेकर तन्मय ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें अपमानजनक तरीके से मंच छोड़ने के लिए कहा. घटना के बाद, मिमी चक्रवर्ती ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में ईमेल के जरिए लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. यह भी पढ़ें: Mimi Chakraborty: बंगाल की फेमस एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती हुईं उत्पीड़न का शिकार, कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

आरोपी पर लगा शारीरिक हमले का आरोप

शुरुआत में यह मामला केवल दुर्व्यवहार तक सीमित था, लेकिन जांच के दौरान परिस्थितियां बदल गईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बुधवार को तन्मय शास्त्री के खिलाफ शारीरिक हमले (Physical Assault) की एक अतिरिक्त धारा जोड़ी गई है।

इसी नई धारा के संदर्भ में मिमी चक्रवर्ती का गोपनीय बयान लिया गया है। इससे पहले, तन्मय और उसके दो साथियों को पुलिस जांच में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उत्पीड़न मामले की जांच में मिमी चक्रवर्ती ने बयान दर्ज कराया

#WATCH | Bongaon, West Bengal: Actor and Former TMC MP Mimi Chakraborty says, "I had to give my statement before the judge today. My fight has been for the truth. Whatever has been said about me on social media has greatly damaged my image... I will continue to fight and support… pic.twitter.com/qK94aCcQ6R — ANI (@ANI) February 6, 2026

'मेरी लड़ाई झूठ के खिलाफ है': मिमी चक्रवर्ती

अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए मिमी ने कहा, 'हर जांच की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है और मैंने उसी के तहत अपना बयान दिया है। मेरी लड़ाई झूठ के खिलाफ थी और यह जारी रहेगी.'

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उस दिन क्लब के अन्य सभी सदस्यों ने उनके साथ बहुत शिष्टता से व्यवहार किया था और उनकी शिकायत केवल तन्मय शास्त्री के खिलाफ है. दूसरी ओर, आरोपी तन्मय शास्त्री शुरू से ही इन आरोपों को नकारता रहा है और उसका दावा है कि उसने अभिनेत्री का कोई अपमान नहीं किया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच का दायरा

बोंगाँव पुलिस के अनुसार, जब वे मिमी की शिकायत के आधार पर तन्मय के घर जांच के लिए पहुंचे थे, तो वहां मौजूद लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली। इसी के चलते पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. अब शारीरिक हमले की नई धारा जुड़ने के बाद आरोपी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ना तय माना जा रहा है.