Ahmedabad Shocker: 19 साल की BBA छात्रा से लिफ्ट में छेड़छाड़, कंट्रोल रूम के पुलिस इंस्पेक्टर पर लगा आरोप; जांच शुरू

Ahmedabad Harassment Case: अहमदाबाद में एक 19 साल की बीबीए छात्रा ने लिफ्ट के अंदर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिस शख्स पर आरोप है, वह कोई आम निवासी नहीं बल्कि गांधीनगर कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर बरकत चावड़ा है. पीड़िता ने शुरुआत में आरोपी को सिर्फ छठी मंजिल का रहने वाला बताया था, लेकिन जांच के दौरान उसकी पहचान सामने आ गई.

लिफ्ट में अचानक हुई हरकत से दहशत में छात्रा

मामला तब सामने आया जब छात्रा अपने मामा के घर जाने के लिए रात में लिफ्ट में चढ़ी थी. उसी दौरान एक व्यक्ति ने बिना अनुमति उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके गाल पर किस कर दिया. अचानक हुई इस हरकत से लड़की घबरा गई और कुछ समझ ही नहीं पाई. छात्रा पिछले दो साल से डिप्रेशन का इलाज भी करा रही है, ऐसे में यह घटना उसके लिए और ज्यादा डरावनी साबित हुई.

CCTV फुटेज कब्जे में, सोसायटी के लोगों से पूछताछ

वेजलपुर थाने के अधिकारियों ने मौके से लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर लिया है. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि केस संवेदनशील है, इसलिए फुटेज की डिटेल फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी. पुलिस टीम सोसायटी के चेयरमैन सहित अन्य लोगों के बयान भी ले रही है ताकि पूरी घटना की कड़ी जोड़कर आगे बढ़ा जा सके.

छठी मंजिल पर उतरा आरोपी, छात्रा सदमे में गिर पड़ी

एफआईआर के अनुसार, आरोपी लिफ्ट में तब तक गलत हरकत करता रहा जब तक लिफ्ट नौवीं मंजिल तक नहीं पहुंच गई. जैसे ही अन्य लोग अंदर आए, वह छठी मंजिल पर उतरकर चला गया. घटना के तुरंत बाद छात्रा ने अपने कजिन को इस बारे में बताया और सदमे में बेहोश तक हो गई. अगले दिन उसने 181 हेल्पलाइन पर संपर्क किया और फिर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

FIR दर्ज, जांच आगे बढ़ी

पुलिस इंस्पेक्टर आर एम चौहान ने पुष्टि की कि आरोपी वास्तव में इंस्पेक्टर बरकत चावड़ा ही है. वेजलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है. पुलिस का कहना है कि मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.