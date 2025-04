Giridih Fire Video: झारखंड के गिरिडीह में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी

Giridih Fire Video: झारखंड के गिरिडीह जिले के पचंबा क्षेत्र स्थित मारवाड़ी मोहल्ले में एक कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई है.आग लगने के तुरंत बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेज़ थी कि कुछ ही पलों में दुकान पूरी तरह जलने लगी. इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल फैल गया. शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी के कारण हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

#WATCH | Giridih, Jharkhand | A massive fire broke out in a clothes shop located in the Marwari Mohalla of Pachamba area. Fire-dousing operations are underway. No casualties have been reported so far. Further details awaited pic.twitter.com/WDpTVUMnyJ

— ANI (@ANI) April 21, 2025