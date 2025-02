Kharghar Road Rage: गाड़ी ओवरटेक करने पर युवकों को आया गुस्सा, सड़क पर गाड़ी रोककर आईटी कर्मी को हेलमेट से पीटा, पुलिस स्टेशन में हुई पीड़ित की मौत, खारघर की घटना (Watch Video )

Kharghar Road Rage: छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में मारपीट की घटनाएं हो रही है और कभी कभी ये मारपीट किसी की जान भी ले लेती है. ऐसी ही एक घटना नवी मुंबई के खारघर में सामने आई है.जहांपर पर एक दुपहियां वाहन चालक ने दुसरे वाहन को ओवरटेक किया. जिसके बाद हेलमेट से दुपहियां वाहन चालक के साथ मारपीट की गई. इस घटना में जिसके साथ मारपीट की गई, उसकी मौत हो गई है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है की एक शख्स के साथ दो लोग मारपीट कर रहे है और उसके सिर पर हेलमेट से वार कर रहे है. बताया जा रहा है कि मृत शख्स आईटी प्रोफेशनल था. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Thane: ठाणे मॉल में मराठी महिला ऑटो ड्राइवर से मारपीट पर भड़के MNS के कार्यकर्ता, गार्ड को सरेआम पीटा (Watch Video)

शख्स की सड़क पर हेलमेट से पिटाई

#WATCH | Kharghar: 45 Year-Old IT Professional Killed In Road Rage After Accused Hit Him With Helmet Due To Overtaking#kharghar #mumbai #navimumbai @Raina_Assainar pic.twitter.com/KGWNJOyMU5

— Free Press Journal (@fpjindia) February 3, 2025