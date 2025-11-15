Sonbhadra Stone Mine Collapse: सोनभद्र में बड़ा हादसा! पत्थर खदान धंसने से एक की मौत, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका (Watch Video)
Photo- X

Sonbhadra Stone Mine Collapse: सोनभद्र जिले में शुक्रवार को एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा हो गया. दुधी इलाके के डाला क्षेत्र में स्थित एक खदान का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय करीब एक दर्जन से अधिक मजदूर मौके पर मौजूद थे. अब तक एक मजदूर का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है.

चट्टान टूटकर गिरते ही मची चीख-पुकार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मजदूर ड्रिल मशीनों से पत्थर काटने का काम कर रहे थे. तभी ऊपरी पहाड़ी की एक बड़ी चट्टान अचानक दरककर नीचे गिर गई. किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते पूरा हिस्सा धंस गया. खदान कृष्णा माइनिंग वर्क्स की बताई जा रही है, जो बिल्ली मरकुंडी क्षेत्र में ओबरा थाना अंतर्गत आती है. हादसे में फंसे मजदूरों की सही संख्या को लेकर प्रशासन अब भी जांच कर रहा है.

सीएम योगी को तत्काल दी गई जानकारी

हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी दी. संयोग से सीएम उसी दिन सोनभद्र में एक कार्यक्रम के लिए आए थे और घटना स्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

युद्ध स्तर पर चल रहा बचाव अभियान

मलबा हटाने के लिए जेसीबी और भारी मशीनों की सहायता ली जा रही है. स्थानीय लोग भी प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे हैं. अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य में हर संभव संसाधन लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को बाहर निकाला जा सके.