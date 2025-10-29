Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक सहित कई जिलों में अगले तीन घंटों में हल्की बारिश की आशंका, IMD का अलर्ट

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून का दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन राज्य में अब भी बारिश के आसार बने हुए हैं. इसी बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 अक्टूबर को अगले तीन घंटों में हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है.
जालगांव समेत इन जिलों में हो सकती है बारिश
यह नाउकास्ट चेतावनी बुधवार सुबह 7:00 बजे IST जारी की गई और अगले तीन घंटों के लिए मान्य है. इसमें जालगांव, धुले, नासिक, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और पुणे जिले शामिल हैं. प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
नागरिकों से IMD की अपील
IMD ने नागरिकों से जलजमाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और अलर्ट रहने का आग्रह किया है. विभाग के अनुसार, कोंकण और गोवा तथा मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बिजली गिरने की संभावना है, साथ ही अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.
गुजरात और अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के आसार
मध्य महाराष्ट्र में 29 अक्टूबर को और गुजरात क्षेत्र में 29-31 अक्टूबर के दौरान बारिश होने की संभावना है. सौराष्ट्र और कच्छ में 28-31 अक्टूबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा, अगले पांच दिनों के दौरान क्षेत्र में बिजली चमक के साथ तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ तूफानी गतिविधि की चेतावनी भी दी गई है.
अरब सागर में डेप्रेशन
IMD ने बताया कि पूर्व-मध्य अरब सागर में बना डेप्रेशन पिछले छह घंटों में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है। 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 2:30 बजे IST के अनुसार, यह गुजरात के वेरेवल से लगभग 440 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम, मुंबई से 420 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, गोवा के पणजी से 570 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, मंगलोर से 820 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम और लक्षद्वीप के अमिनीदीवी से 840 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम स्थित था.
IMD ने क्या कहा
IMD के अनुसार, यह डेप्रेशन अगले 36 घंटों में पूर्व-मध्य अरब सागर में उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ती रहेगा.इसके चलते क्षेत्र में मौसम बदलते रह सकते हैं और तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है.