VIDEO: मराठी महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में MNS कार्यकर्ताओं ने शख्स की कर दी पिटाई, मुंबई की घटना का वीडियो आया सामने

MNS workers beat up a man (Credit-@NaiKhabarIndia)

Mumbai News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के एक दफ्तर में मराठी युवती के साथ गंदी भाषा और अपमानजनक व्यवहार करने वाले दुसरे राज्य के शख्स के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की.घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है.मनसे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राज्य में रहकर मराठी महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.सूत्रों के अनुसार, युवक ने महिला सहकर्मी से पैसों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया. यही नहीं, कंपनी के मराठी मालिक को भी उसने अपशब्द कहे.

मामले की जानकारी मिलते ही मनसे सहकार सेना के नेता बालासाहेब शिंदे तुरंत सक्रिय हुए और पूरा घटनाक्रम अपने संज्ञान में लिया. इस मारपीट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NaiKhabarIndia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai: मराठी न बोलने पर व्यापारी को पीटा, भाजपा ने कार्रवाई की मांग उठाई

मनसे कार्यकर्ताओं ने शख्स को पीटा

मनसे कार्यालय में की गई पिटाई

मामले की गंभीरता देखते हुए युवक को मनसे कार्यालय (MNS Office) में बुलाया गया, जहां उससे घटना को लेकर पूछताछ की गई. बातचीत के दौरान उसके स्वभाव पर मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे कड़ी फटकार लगाई. स्थिति बिगड़ते ही कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी.कार्रवाई के बाद मनसे ने युवक से मराठी युवती से माफी मांगने को कहा, जिसे उसने स्वीकार किया. इसके साथ ही महिला के पिता का बकाया वेतन भी उसे वापस दिलवाया गया. मनसे ने यह भी स्पष्ट कहा कि यदि वह भविष्य में किसी मराठी महिला के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसे कड़े परिणाम भुगतने होंगे.

लिखित माफी मंगवाई

मनसे (MNS) ने युवक से एक लिखित माफीनामा भी तैयार करवाया, जिसमें उसने अपनी गलती मानते हुए वादा किया कि वह महाराष्ट्र में रहते हुए किसी भी मराठी महिला का अनादर नहीं करेगा. साथ ही, उसे सख्त चेतावनी दी गई कि राज्य में बाहरी लोगों की मनमानी कतई नहीं चलेगी.