Maharashtra Local Body Elections 2025: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम, वाशिम और जलगांव में मतगणना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

मुंबई, 21 दिसंबर: महाराष्ट्र (Maharshtra) के वाशिम और जलगांव जिलों में रविवार को स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) के नतीजों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. दोनों जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वाशिम जिले की चार नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के लिए रविवार सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो रही है. जिला प्रशासन ने मतगणना को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पूरे प्रशासनिक तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

इन चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए 35 उम्मीदवार और नगरसेवक/सदस्य पद के लिए 547 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस तरह कुल 582 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला रविवार को होगा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. मतगणना केंद्रों पर 990 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि मतगणना प्रक्रिया के लिए 755 अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं.

वाशिम जिले की चार नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के चुनाव परिणामों के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है. वाशिम नगर परिषद में 12 मतगणना टेबल और 2 पोस्टल बैलेट टेबल लगाए गए हैं, जहां कुल 8 राउंड में वोटों की गिनती होगी। रिसोड नगर परिषद में 11 मतगणना टेबल और 1 पोस्टल बैलेट टेबल के साथ 5 राउंड में मतगणना संपन्न होगी. मंगरूलपीर नगर परिषद में 8 मतगणना टेबल और 2 पोस्टल बैलेट टेबल पर 4 राउंड में गिनती की जाएगी. यह भी पढ़ें: Maharashtra Local Body Elections 2025: 24 नगर परिषदों और पंचायतों के लिए आज मतदान, 21 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती

कारंजा नगर परिषद में 13 मतगणना टेबल और 2 पोस्टल बैलेट टेबल के माध्यम से कुल 8 राउंड में मतगणना होगी, जबकि मालेगांव नगर पंचायत में 12 मतगणना टेबल और 1 पोस्टल बैलेट टेबल पर सिर्फ 2 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी.

वाशिम नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवार हैं और 16 प्रभागों में 32 सदस्यों के लिए 172 उम्मीदवार मैदान में हैं. रिसोड नगर परिषद में अध्यक्ष पद के 5 उम्मीदवार और 11 प्रभागों में 23 सदस्यों के लिए 96 उम्मीदवार हैं. कारंजा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के 12 उम्मीदवार तथा 15 प्रभागों में 31 सदस्यों के लिए 127 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. मंगरूलपीर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के 5 उम्मीदवार और 10 प्रभागों में 21 सदस्यों के लिए 86 उम्मीदवार हैं. वहीं, मालेगांव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के 5 उम्मीदवार और 17 प्रभागों में 17 सदस्यों के लिए 66 उम्मीदवार मैदान में हैं.

जलगांव जिले में 18 नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर पार्षद पद के लिए 1,555 उम्मीदवार और मेयर पद के लिए 77 उम्मीदवार मैदान में हैं. खास बात यह है कि जिले में 27 पार्षद और एक मेयर निर्विरोध चुने जा चुके हैं.

जिले में कुल 65.28 प्रतिशत मतदान हुआ है। 8 लाख 81 हजार 508 मतदाताओं में से 5 लाख 78 हजार 79 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इसके अलावा जिले में कुल 1,590 पोस्टल बैलेट हैं, जिनकी गिनती भी मतगणना के दौरान की जाएगी.

इन चुनावों में भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन, शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल और एनसीपी के वरिष्ठ नेता और विधायक एकनाथ खडसे समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. वोटों की गिनती जल्द ही शुरू होने वाली है और इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी सामने आ जाएगा.