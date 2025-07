Lucknow Shocker: लखनऊ में स्कूल वैन चालक की घिनौनी हरकत, 4 साल की मासूम से रेप; मां ने सुनाई बच्ची के बारे में आपबीती; VIDEO

Lucknow Shocker: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक स्कूल वैन चालक ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया. पीड़िता की मां ने बताया कि यह घृणित कृत्य स्कूल द्वारा प्रदान की गई वैन में हुआ. बच्ची ने निजी अंगों में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद मां ने जांच की और चोट के निशान पाए. डॉक्टर ने पुष्टि की कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई और उसके निजी अंगों में कुछ डाला गया था

पीड़िता की मां ने स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने केवल आश्वासन दिया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. मां ने आरोप लगाया कि स्कूल ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी, यह कहते हुए कि शिकायत करने से बच्ची का भविष्य और स्कूल की प्रतिष्ठा खराब होगी. स्कूल ने मामले को अपने स्तर पर सुलझाने का वादा किया, लेकिन दो दिन तक कोई कदम नहीं उठाया गया. मां का कहना है कि इस दौरान स्कूल ने उन पर शिकायत न करने का दबाव बनाया.

