LG IPO की बंपर लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशक हुए मालामाल! जानें अब आगे क्या करें

LG Electronics India IPO: भारतीय शेयर बाजार में कल यानी 14 अक्टूबर, 2025 को एक बड़ा धमाका हुआ. हम सबके जाने-पहचाने ब्रांड LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर की लिस्टिंग हुई और आते ही इसने निवेशकों को मालामाल कर दिया. कंपनी का शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹1,140 के मुकाबले लगभग 50% के बंपर प्रीमियम के साथ ₹1,710 पर लिस्ट हुआ. दिन के आखिर तक यह 48.19% की बढ़त के साथ ₹1,689.40 पर बंद हुआ.
आसान भाषा में कहें तो, जिसने भी इस IPO में पैसे लगाए थे, लिस्टिंग के दिन ही उनकी रकम लगभग डेढ़ गुना हो गई. चलिए, इस शानदार लिस्टिंग और IPO की पूरी कहानी को सरल शब्दों में समझते हैं.
IPO को मिला था जबरदस्त रिस्पॉन्स
LG का IPO 7 से 9 अक्टूबर के बीच खुला था और इसे निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया. रिटेल निवेशक हों या बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक, सबने इसमें जमकर पैसा लगाया. कुल मिलाकर यह IPO 54 गुना से भी ज्यादा भरा (सब्सक्राइब हुआ).
- क्या होता है IPO? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता के लिए जारी करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) कहते हैं. इसके जरिए कंपनी बाजार से पैसा जुटाती है और बदले में आम लोग उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं.
- क्या होता है सब्सक्रिप्शन? मान लीजिए कंपनी 100 शेयर बेचना चाहती है, लेकिन खरीदने वाले 5,400 शेयरों के लिए अर्जी दे देते हैं. तो कहा जाएगा कि IPO 54 गुना सब्सक्राइब हुआ.
लिस्टिंग इतनी शानदार क्यों रही?
LG की इस धमाकेदार लिस्टिंग के पीछे कई बड़े कारण थे:
- जबरदस्त ब्रांड वैल्यू: LG भारत में एक भरोसेमंद और हर घर में मौजूद ब्रांड है. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए लोग इस पर सालों से भरोसा करते हैं.
- उचित वैल्यूएशन: कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर रखा था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कीमत कंपनी की कमाई और ग्रोथ के हिसाब से काफी आकर्षक थी, जिससे निवेशकों के लिए कमाई की गुंजाइश बनी.
- मजबूत वित्तीय स्थिति: LG इंडिया लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनी है. उसकी बिक्री और कमाई के आंकड़े काफी मजबूत हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा.
- भारत पर बड़ा दांव: LG की पेरेंट कंपनी (दक्षिण कोरिया) ने यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत लॉन्च किया था. इसका मतलब है कि कंपनी में पहले से मौजूद निवेशक (यानी पेरेंट कंपनी) ने अपनी हिस्सेदारी बेची. यह दिखाता है कि वे भारतीय बाजार की ग्रोथ को लेकर कितने पॉजिटिव हैं.
निवेशकों के लिए अब आगे क्या?
जिन लोगों को IPO में शेयर मिले, उन्हें लिस्टिंग पर शानदार मुनाफा हुआ है. शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि छोटी अवधि के निवेशक कुछ मुनाफा बुक कर सकते हैं. वहीं, जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, वे बने रह सकते हैं क्योंकि कंपनी का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है.
कंपनी का लक्ष्य भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करना है और एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को भी बढ़ाना है. यह लिस्टिंग भारतीय IPO बाजार के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है, जो दिखाती है कि अच्छे ब्रांड और सही कीमत वाले IPO के लिए निवेशक हमेशा तैयार रहते हैं.