Lalu Yadav Health Update: फिर बिगड़ी लालू प्रसाद यादव की तबीयत, इलाज के लिए दिल्ली हुए रवाना; VIDEO

Lalu Yadav Health Update: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दिल्ली के AIIMS ले जाया गया है. इससे पहले, उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू के पीठ और बाजू पर घाव हो गए हैं, जिनका इलाज दिल्ली में करवाया जाएगा. तेजस्वी ने कहा, "पापा हिम्मती आदमी हैं, उन्होंने सामान्य फ्लाइट से जाने का फैसला किया है."

बता दें, बुधवार दोपहर जब लालू यादव दिल्ली जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे, तभी अचानक उनकी ब्लड प्रेशर गिर गया. इस कारण परिवार को तुरंत उन्हें पारस अस्पताल ले जाना पड़ा. डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर IV थेरेपी दी, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ.

Patna, Bihar: RJD chief Lalu Prasad Yadav left for Delhi for medical treatment, accompanied by family members. He underwent a check-up at Paras Hospital in Patna due to health issues pic.twitter.com/EcK36Dekqh

