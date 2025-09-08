लालबागचा राजा विसर्जन के दौरान चोरों का आतंक, कीमती सामान सहित कई मोबाइल फोन चोरी, मामले में 20 FIR दर्ज, भक्तों की मांग; मंडल दे मुआवजा!

(Photo Credits IANS)

Lalbaugcha Raja Visarjan: लालबागचा राजा का शनिवार को विसर्जन धूमधाम से हुआ, लेकिन इस दौरान चोरी की घटनाएं भी जमकर हुईं. कलाचौकी पुलिस ने लोगों की शिकयत पर शनिवार से अब तक मुंबई की कालाचौकी पुलिस ने 20 FIR दर्ज की हैं और संदिग्धों को हिरासत में लिया है. भक्तों ने लालबागचा राजा विसर्जन के दौरान सोने की चेन, मोबाइल फोन सहित कीमती सामान चोरी होने की शिकायतें दर्ज कराई हैं.

चोरी की घटनाएं

चोरी के मामलों में अधिकांश पीड़ितों ने बताया कि वे लालबागचा राजा मंडल के पास, जहां दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, वहां उनके कीमती सामान की चोरी हुई. भक्तों का कहना है कि अगर पुलिस उनका सामान बरामद नहीं करती, तो लालबागचा राजा मंडल को मुआवजा देना चाहिए. यह भी पढ़े: VIDEO: लालबागचा राजा का भव्य विसर्जन, बाप्पा को दी गई भावुक विदाई, वीडियो में देखें आस्था का समंदर

पुलिस की प्रतिक्रिया

इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "अब तक हमें मोबाइल और सोने की चेन चोरी की कई शिकायतें मिली हैं और 20 FIR दर्ज की गई हैं। चोरी के मामलों में हमने 11 हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की है।"

पीड़ितों की प्रतिक्रिया

लोअर परेल के निवासी अजय अरुण चव्हाण ने कहा, "मैं परिवार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन के लिए मुख्य गेट के पास, श्रॉफ बिल्डिंग के सामने था, जब किसी ने मेरी तीन तोला सोने की चेन छीन ली। मैंने कलाचौकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई और अन्य पीड़ितों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर मंडल को मुआवजे की मांग वाला पत्र लिख रहा हूं.

भक्तों की मांग- मंडल बढ़ाए सुरक्षा

माहिम की निवासी उजवला मनोहर सावंत ने कहा, "श्रॉफ बिल्डिंग के पास किसी ने मेरी 1.5 तोला सोने की मंगलसूत्र छीन ली। भीड़ से निकलने के बाद ही मुझे चोरी का पता चला। मैंने FIR दर्ज कराई। अगर पुलिस मेरा मंगलसूत्र बरामद नहीं करती, तो मंडल को मुआवजा देना चाहिए।"

कलाचौकी के निवासी चैतन्य पवार ने बताया, "मेरी मां स्वाति पवार की दो तोला मंगलसूत्र श्रॉफ बिल्डिंग के पास छीन ली गई.

मोबाइल चोरी की शिकायतें

कलाचौकी के समीर दालवी ने कहा, "भीड़ में किसी ने मेरा मोबाइल फोन जेब से निकाल लिया। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।" नेरुल की सुषमा नागोजी सरफारे ने बताया, "मेरे बैग से मोबाइल फोन चुरा लिया गया. करी रोड के मारुति चौगुले ने कहा, "मेरी 1.25 तोला सोने की चेन छीन ली गई। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसे बरामद करे.

भक्तों की मंडल से अपील

भक्तों ने मांग की है कि लालबागचा राजा मंडल अगले साल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे, ताकि ऐसी घटनाएं न हों। वे FIR की कॉपियां, बिल और पत्र मंडल को सौंपकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं।