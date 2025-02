Lakhs of Turtles Reached Odisha: 3 लाख ओलिव रिडले कछुए ओड़िशा पहुंचे, गहिरमाथा और ऋषिकुल्या बीच पर दिए अंडे, प्रशासन ने की सुरक्षा की व्यवस्था (Watch Video)

Lakhs of Turtles Reached Odisha: ओड़िशा के गहिरमाथा और ऋषिकुल्या बीच पर लाखों की तादाद में ऑलिव रिडले कछुए मास नेस्टिंग के लिए पहुंचे. बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा कछुओं ने लाखों की तादाद में अंडे दिए. बताया जा रहा है की हर साल ये इस जगह पर आकर अंडे देते है, लेकिन इस बार इनकी संख्या काफी ज्यादा है. इनके लिए प्रशासन ने भी व्यवस्था की है और कोई इनके पास न जाएं इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @gunsnrosesgirl3 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये कछुए सदियों से अपने जन्मस्थल पर लौटने की प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण यहां आते हैं, जिससे यह तट दुनिया के सबसे बड़े कछुआ प्रजनन स्थलों में से एक बन गया है.ओडिशा सरकार और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने इन समुद्र तटों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर विशेष निगरानी व्यवस्था की है.ये भी पढ़े:Odisha: ओडिशा में रुशिकुल्या नदी के तट पर लौटे 55 टैग लगे ओलिव रिडले कछुए

लाखों कछुए ओड़िशा के तट पर पहुंचे

Mass turtle nesting underway in Odisha, India

Approximately 300,000 olive ridley turtles have arrived on the coast of Odisha for their annual mass nesting phenomenon, a remarkable spectacle of nature.

pic.twitter.com/3M0Kl649PT

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 23, 2025