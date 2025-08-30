Kannur Bomb Blast: कन्नूर में संदिग्ध देसी बम देसी बम बनाते समय हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

कन्नूर, 30 अगस्त : केरल (Kerala) के कन्नूर के कन्नपुरम में शनिवार सुबह एक घर में हुए भीषण विस्फोट (Blast) में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए. यह विस्फोट किसी देसी बम से होने की आशंका जताई जा रही है, जो इतना शक्तिशाली था कि शव के टुकड़े-टुकड़े हो गए और अवशेष घटनास्थल पर बिखरे पड़े मिले.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट में घर मलबे में तब्दील हो गया. आस-पास के कई घर भी विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुए हैं. पुलिस को संदेह है कि देसी बम बनाते समय यह विस्फोट दुर्घटनावश हुआ होगा. घर के मालिक, कीझारा गोविंदन (Keezhara Govindan) ने इसे कन्नूर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पय्यान्नूर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले दो लोगों को पट्टे पर दिया था.

मृतकों और घायलों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. विस्फोट के समय घर में कितने लोग मौजूद थे, यह अभी भी अज्ञात है. विस्फोट के प्रभाव से आस-पास के घर क्षतिग्रस्त हो गए, दीवारें टूट गईं और दरवाजे उखड़ गए. फोरेंसिक विशेषज्ञ और बम निरोधक दस्ता परिस्थितियों की जांच और साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं. इस विस्फोट ने एक बार फिर कन्नूर जिले में अवैध बम निर्माण के लगातार बढ़ते मुद्दे की ओर सभी का ध्यान खींचा है. यह भी पढ़ें : Tamil Nadu: सीएम एमके स्टालिन की बड़ी पहल, संघीय ढांचे को सशक्त करने के लिए राज्यों से अपील

इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का एक इतिहास रहा है, जो हमेशा राजनीति का विषय रहा हैं. अप्रैल 2024 में, सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक कार्यकर्ता की पनूर में इसी तरह के एक देसी बम विस्फोट में मौत हो गई थी. साल 1999 में, थालास्सेरी में एक 90 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी. उन्हें एक सुनसान जमीन पर स्टील बम मिला था, जिसे उन्होंने गलती से उठा लिया था. इस तरह की घटनाओं में अक्सर बच्चे और आम नागरिक मारे जाते हैं. ये घटनाएं इस इलाके में राजनीतिक तनाव और आपसी आरोप-प्रत्यारोप की वजह बनती रही हैं.