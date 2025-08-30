Reliance Jio Frames: जियो ने लॉन्च किया AI वाला स्मार्ट चश्मा, मोबाइल के जैसा कर सकते है उपयोग, जाने इसकी खासियत; VIDEO

Credit-(X,@CNBCTV18News)

Reliance Jio Frames: मुकेश अंबानी ने रिलायंस की 48वीं सालाना आम बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. इस दौरान उनके बेटे आकाश अंबानी ने स्मार्ट-वियरेबल डिवाइस, जियो फ्रेम्स लॉन्च किया.रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में एआई (Artificial Intelligence) को लेकर बड़ा विज़न पेश किया. उन्होंने रिलायंस इंटेलिजेंस की घोषणा की, जो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने का मिशन है. इसके साथ ही उन्होंने नया स्मार्ट-वेयरेबल डिवाइस जियो फ्रेम्स (Jio Frames) भी लॉन्च किया.मुकेश अंबानी ने कहा कि आने वाले समय में रिलायंस एक डीप-टेक एंटरप्राइज बनेगा. इसके लिए कंपनी ने चार बड़े मिशन तय किए हैं, जिनका उद्देश्य भारत को एआई तकनीक में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. इस चश्मे को उनके बेटे आकाश अंबानी ने लॉन्च किया है.

जियो ने लॉन्च किया एआई चश्मा

क्या है इसका मिशन ?

एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना,गीगावॉट स्तर के एआई-रेडी डाटा सेंटर बनेंगे,ये ग्रीन एनर्जी से संचालित होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग व इन्फरेंस संभालेंगे.

ग्लोबल पार्टनरशिप

गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियों के साथ मिलकर एआई तकनीक भारत में लाई जाएगी.आम जनता और उद्योगों के लिए एआई सेवाएं.उपभोक्ता, छोटे व्यापार, हेल्थकेयर, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में एआई-आधारित समाधान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे.भारतीय युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और रिसर्च में प्रशिक्षित किया जाएगा.इसी बैठक में कंपनी ने 'रिया' नामक एआई वॉइस असिस्टेंट भी पेश किया, जो भारतीय भाषाओं में बातचीत करके यूज़र्स की मदद करेगा.

रिलायंस का स्मार्ट ग्लास की खासियत

AGM में पेश किया गया जियो फ्रेम्स एक नया स्मार्ट ग्लास है, जो लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी, काम और मनोरंजन को आसान बनाएगा.

मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट: भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट से बातचीत।

एचडी फोटो और वीडियो: तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करने की सुविधा।

लाइव स्ट्रीमिंग और क्लाउड स्टोरेज: वीडियो सीधे जियो एआई क्लाउड पर स्टोर करना।

स्मार्ट गाइडेंस: किताबों का सार, यात्रा की जानकारी और कुकिंग गाइडेंस पाना।

कम्युनिकेशन: कॉल करना और ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना।

मनोरंजन: म्यूज़िक और पॉडकास्ट सुनने की सुविधा।

ओपन-ईयर स्पीकर: साफ आवाज़ के साथ आसपास की आवाज भी सुन पाना।