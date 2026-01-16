Jharkhand Weather Update Today, 16 January: झारखंड में ठंड के बीच छाया घना कोहरा, IMD ने रांची समेत कई जिलों के लिए शीतलहर का जारी किया अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

Jharkhand Weather Update Today, 16 January: झारखंड में मकर संक्रांति के बाद भी ठंड के तेवर कम नहीं हो रहे हैं. आज, 16 जनवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते राज्य में कनकनी बरकरार है. सुबह के समय दृश्यता (Visibility) कम रहने के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है.

IMD का येलो अलर्ट: इन जिलों में बढ़ेगी ठिठुरन

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज के लिए राज्य के 13 जिलों में शीतलहर (Cold Wave) का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, हजारीबाग और धनबाद जैसे जिले शामिल हैं. यह भी पढ़े: Jharkhand Weather: झारखंड के 13 जिलों के लिए मेघगर्जन, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। गुमला और खूंटी जैसे जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है.

कोहरे और पाले का दोहरी मार

राज्य के मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों (जैसे नेतरहाट और कांके) में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह रहा है। कुछ स्थानों पर पाला (Frost) गिरने की भी संभावना है, जिससे रबी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रहने के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

राहत की खबर: 18 जनवरी से बदलेगा मिजाज

ठिठुर रहे झारखंड वासियों के लिए राहत की बात यह है कि 18 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार:

न्यूनतम तापमान में वृद्धि: 18 से 20 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर: एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से कड़ाके की शीतलहर से राहत मिलेगी.

आंशिक बादल: 17-18 जनवरी के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है.

सावधानी और बचाव के निर्देश

कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। कई जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है. लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने तथा सुबह के समय घर से बाहर निकलने से बचने का सुझाव दिया गया है.