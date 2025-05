Pudukkottai Jallikattu Event: तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के श्री पिडारी अम्मन मंदिर में हुआ जलीकट्टू उत्सव, 300 युवक और 750 बैल कार्यक्रम में पहुंचे (Watch Video)

पुदुक्कोट्टई,तमिलनाडु: तमिलनाडु की पारंपरिक विरासत का प्रतीक जलीकट्टू खेल एक बार फिर पुदुक्कोट्टई जिले के थिरुवारंकुलम में श्री पिडारी अम्मन मंदिर के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया. इस भव्य आयोजन में 750 से अधिक बैल और 300 से ज्यादा युवक विभिन्न जिलों से भाग लेने पहुंचे. ये उत्सव एक बड़ा उत्सव माना जाता है और राज्य के विभिन्न जिलों और गांवों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है. हालांकि कई बार इस खेल में युवक घायल भी होते है. लेकिन फिर भी इस उत्सव का रोमांच ख़त्म नहीं होता. ये भी पढ़े:तमिलनाडु में जलीकट्टू की धूम, देखिए बैलों को पकड़ने का ये खतरनाक खेल

जलीकट्टू उत्सव शुरू

Pudukkottai, Tamil Nadu: A Jallikattu event in Pudukkottai features 750 bulls and 300 bullfighters competing to tame bulls. Inaugurated by Minister Meyyanathan Siva V, winners receive prizes like cash and silver coins. Thousands of people from nearby areas are enthusiastically… pic.twitter.com/VaHcIR9A9e

— IANS (@ians_india) May 23, 2025