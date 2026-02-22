(Photo Credits Pixabay)

Ramadan 2026 Sehri-Iftar Time Table: देश भर में रमजान का पवित्र महीना पूरी अकीदत और जोश के साथ मनाया जा रहा है. आज, 22 फरवरी 2026 को इस्लाम को मानने वाले लोग रमजान का चौथा रोजा रख रहे हैं. इस्लाम के इस सबसे पाक महीने में सहरी और इफ्तार के समय का विशेष महत्व होता है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति के अनुसार हर शहर में यह समय कुछ मिनटों के अंतर पर बदलता रहता है. यह भी पढ़े: Ramadan 2026 Sehri-Iftar Time Table: रमजान का चौथा रोज़ा, दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों में जानें आज का इफ्तार और कल की सहरी का टाइम

प्रमुख शहरों में आज (22 फरवरी) इफ्तार का समय

आज शाम को रोजा खोलने (इफ्तार) का समय अलग-अलग शहरों में इस प्रकार है:

दिल्ली: शाम 06:17 बजे.

मुंबई: शाम 06:44 बजे.

लखनऊ: शाम 06:03 बजे.

हैदराबाद: शाम 06:21 बजे.

पटना: शाम 05:47 बजे.

कल (23 फरवरी) सहरी का समय

कल यानी 23 फरवरी को पांचवें रोजे के लिए सहरी (व्रत शुरू करने से पहले का भोजन) समाप्त करने का समय नीचे दिया गया है:

दिल्ली: सुबह 05:17 बजे.

मुंबई: सुबह 05:39 बजे.

लखनऊ: सुबह 05:19 बजे.

हैदराबाद: सुबह 05:25बजे.

कोलकाता: सुबह 04:48 बजे.

समय में बदलाव का कारण

सहरी और इफ्तार का समय सूरज के उगने और डूबने पर निर्भर करता है. चूंकि भौगोलिक स्थिति के कारण हर शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने स्थानीय मस्जिद या विश्वसनीय समय-सारणी का पालन करें. शिया और सुन्नी समुदायों के बीच भी इफ्तार के समय में आमतौर पर 10 से 15 मिनट का अंतर देखा जाता है.

रमजान का महत्व

रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है, जिसे कुरान के अवतरण का महीना माना जाता है. इसमें रोजा रखना इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है. यह महीना केवल भूखे-प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म-संयम, दान (जकात) और बुराइयों से दूर रहकर खुदा की इबादत करने का समय है.