Is September 6 a Bank Holiday: 6 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानिए मिलाद-उन-नबी और इंद्रजात्रा के मौके पर RBI की छुट्टियों की लिस्ट में क्या है

Is September 6 a Bank Holiday: 6 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद, इस सवाल ने लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मिलाद-उन-नबी (milad-un-nabi) और इंद्रजात्रा (Indrajatra) के अवसर पर 6 सितंबर को बैंकों में अवकाश घोषित किया है, लेकिन यह अवकाश पूरे देश के लिए नहीं है. इस दिन केवल सिक्किम के गंगटोक में ही सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे. गंगटोक (Gangtok) में बैंक बंद होने का मतलब है कि शाखाओं में कोई लेन-देन नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग, NEFT और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं 24/7 चालू रहेंगी. इससे लोगों को डिजिटल माध्यमों से लेन-देन करने में कोई परेशानी नहीं होगी.

मुंबई में खुले रहेंगे बैंक

देश के बाकी हिस्सों, यानी मुंबई और अन्य राज्यों में, बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) द्वारा ईद-ए-मिलाद की छुट्टियों (Eid-e-Milad holiday) की तारीख 5 सितंबर से बदलकर 8 सितंबर कर दिए जाने के कारण, मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों में भी बैंक खुले रहेंगे.

क्या कहती है RBI की हॉलिडे लिस्ट?

RBI की सितंबर की छुट्टियों की सूची के अनुसार, महीने के कुछ अन्य दिनों में भी बैंक बंद रहेंगे. इनमें 7 सितंबर (रविवार), 8 सितंबर (ईद-ए-मिलाद), 12 सितंबर (ईद-ए-मिलाद के बाद शुक्रवार), 22 सितंबर (नवरात्रि स्थापना) और 23 सितंबर (महाराजा हरि सिंह जी की जयंती) शामिल हैं. इसके अलावा, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को भी बैंक की छुट्टियां हैं.

डिजिटल माध्यमों का करें इस्तेमाल

इसलिए अगर आप गंगटोक में रहते हैं या वहां से कोई लेन-देन करने की योजना बना रहे हैं, तो 6 सितंबर को शाखा जाने से बचें और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें. अन्य राज्यों में बैंक अपने सामान्य समय पर खुले रहेंगे और आप बैंकिंग सेवाओं (Banking Services) का लाभ उठा सकते हैं.

भ्रमित होने की जरूरत नहीं

यह स्पष्ट है कि 6 सितंबर को मिलाद-उन-नबी और इंद्रजात्रा के अवसर पर बैंक अवकाश केवल गंगटोक तक ही सीमित है. देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे. इसलिए लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है और अपनी योजना के अनुसार बैंकिंग करनी चाहिए.