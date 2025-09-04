Bank Holiday Tomorrow: शुक्रवार 5 सितंबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday 2025

Bank Holiday Tomorrow: अगर आप शुक्रवार, 5 सितंबर 2025 को बैंक जाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक, (Bank Holiday September 5) कल कई राज्यों में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी और थिरुवोनम (ओणम) के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. हालांकि यह गजटेड हॉलिडे नहीं है, इसलिए सभी राज्यों में बैंक बंद नहीं होंगे. कुछ राज्यों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे.

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (Eid-e-Milad-Un-Nabi) पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के तौर पर मनाई जाती है. थिरुवोनम ओणम (Onam) का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जो खासतौर से केरल में धूमधाम से मनाया जाता है.

किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार 5 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, केरल, झारखंड और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

बैंक बंद, लेकिन डिजिटल सेवाएं चालू

आजकल ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाते हैं. बैंक बंद होने पर आप ये सुविधाएं आराम से ले सकते हैं: UPI, IMPS, NEFT या RTGS से पैसे ट्रांसफर करना. बैलेंस चेक करना, बिल और EMI भरना, डिजिटल KYC से नया अकाउंट खोलना, कार्ड ब्लॉक करना या चेकबुक मंगवाना.

सितंबर 2025 में और कब-कब रहेंगे बैंक बंद?

6 सितंबर (शुक्रवार): इंद्रजात्रा / स्थानीय अवकाश – गंगटोक, जम्मू, रायपुर, श्रीनगर

12 सितंबर (गुरुवार): ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का अगला दिन – जयपुर, जम्मू, श्रीनगर

22 सितंबर (सोमवार): नवरात्र स्थापना – जयपुर

23 सितंबर (मंगलवार): महाराजा हरि सिंह जयंती – जयपुर

29 सितंबर (सोमवार): दुर्गा पूजा/महाष्टमी – अगरतला, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता

30 सितंबर (मंगलवार): महाअष्टमी/दुर्गा पूजा – पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता आदि

किन कामों के लिए बैंक जाना जरूरी?

कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ शाखा में जाकर ही हो सकते हैं, जैसे: ज्यादा कैश जमा/निकालना, लॉकर एक्सेस करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, KYC या सिग्नेचर अपडेट करना, अकाउंट या लोन बंद करवाना, मृतक अकाउंट का क्लेम सेटलमेंट.