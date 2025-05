Today’s Googly: ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? जानें Google द्वारा पूछे गए सवाल का चौंकाने वाला जवाब

Today's Googly: अगर आपसे पूछा जाए कि खून का रंग क्या होता है, तो आप बिना सोचे समझे कह देंगे – लाल! लेकिन अगर यही सवाल Google आपसे पूछे और बोले कि बताइए, ऑक्टोपस के खून का रंग क्या होता है? तो आप सोच में पड़ जाएंगे. जी हां, Google के “Googly Search” कैंपेन का नया सवाल सोमवार 26 मई को यूज़र्स के सामने आया और दिमाग की घंटी बजा दी. इस सवाल ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी – “ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है (What’s the Colour of an Octopus’ Blood?)” सवाल सुनते ही कई लोगों ने बिना सोचे रेड (लाल) जवाब दे दिया, लेकिन सही जवाब है – ब्लू यानी नीला.

अब सवाल उठता है कि आखिर ऑक्टोपस का खून नीला क्यों होता है?

ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होने की वजह

दरअसल, इंसानों और कई जानवरों के खून में ऑक्सीजन को ढोने का काम आयरन-बेस्ड प्रोटीन हीमोग्लोबिन करता है, जिससे खून लाल दिखता है. लेकिन ऑक्टोपस और कुछ अन्य समुद्री जीवों में यह काम कॉपर-बेस्ड प्रोटीन 'हीमोसाइनिन' करता है. यही प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर खून को नीला बना देता है. ऑक्टोपस समुद्र की ठंडी और कम ऑक्सीजन वाली जगहों में रहता है, जहां हीमोसाइनिन ज्यादा प्रभावी होता है.

यही वजह है कि उसका खून नीला होता है. जब खून में ऑक्सीजन नहीं होता, यानी डिहिमोसाइनेटेड अवस्था में, तब उसका रंग हल्का या पारदर्शी हो जाता है.

क्या है Google का “Googly Search” कैंपेन?

गूगल का यह अनोखा और मजेदार कैंपेन क्रिकेट की "गूगली" डिलीवरी से प्रेरित है, जिसमें गेंदबाज़ बल्लेबाज़ को चकमा देता है. इसी तरह Google हर दिन एक ऐसा सवाल पेश करता है, जो दिखने में आसान लगता है लेकिन जवाब चौंकाने वाला होता है. इसका मकसद लोगों को सोचने, सर्च करने और जानकारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है.

ये सवाल Google सर्च बार के नीचे दिखते हैं और विज्ञान, इतिहास, खेल और संस्कृति जैसे तमाम विषयों से जुड़े होते हैं. ऐसे सवाल लोगों की जिज्ञासा को जगाते हैं और उन्हें सर्च इंजन के जरिए सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं.

जल्दीबाजी में जवाब देने से पहले 2 बार सोचें

तो अगली बार जब Google आपसे ऐसा कोई सवाल पूछे, तो जल्दीबाजी में जवाब देने से पहले दो बार सोचिए, क्योंकि हो सकता है उसका जवाब आपकी सोच से बिल्कुल उल्टा हो.