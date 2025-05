Today's Googly: क्या सुबह उठने पर हमारी ऊंचाई थोड़ी बढ़ी हुई होती है? जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

Are You Taller When You Wake up in The Morning? जब हम सुबह उठते हैं और शीशे में खुद को देखते हैं, तो क्या हम वास्तव में थोड़े और लंबे होते हैं? यह सवाल थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसका जवाब है – हां, हम सुबह के समय थोड़े लंबे होते हैं. आइए जानें इस रोचक विज्ञान के पीछे की सच्चाई.

सुबह उठने पर हमारी हाइट बढ़ती है क्या? (Why Are We Taller in the Morning?)

हमारी रीढ़ की हड्डी (Spine) में 24 छोटे-छोटे कशेरुकाएं (vertebrae) होती हैं, जिनके बीच में कुशन जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स (intervertebral discs) होते हैं. जब हम दिन भर खड़े रहते हैं या चलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल (gravity) की वजह से ये डिस्क्स दब जाते हैं और हमारी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है.

लेकिन जब हम रात को लेटकर सोते हैं, तब हमारी रीढ़ पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता. इससे डिस्क्स को फैलने और अपने सामान्य आकार में आने का मौका मिलता है. इसी कारण सुबह उठते समय हमारी ऊंचाई लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक ज्यादा (Height Increase in Morning) हो सकती है.

दिन में क्यों घटती है ऊंचाई?

दिनभर खड़े रहने, चलने और बैठने से इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में मौजूद तरल (fluid) दब जाता है, जिससे ऊंचाई थोड़ी घट जाती है. यह एक स्वाभाविक और दैनिक प्रक्रिया है और इससे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता.

क्या यह फर्क स्थायी होता है?

नहीं, यह बदलाव केवल अस्थायी होता है. जैसे ही आप दिन भर अपने काम में लगते हैं, आपकी रीढ़ फिर से दबती है और ऊंचाई वापस सामान्य हो जाती है.

कुछ रोचक तथ्य

अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) जब अंतरिक्ष में होते हैं, तो उनकी ऊंचाई 2 इंच (लगभग 5 सेमी) तक बढ़ जाती है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता.

उम्र बढ़ने के साथ हमारी डिस्क्स सिकुड़ने लगती हैं, जिससे धीरे-धीरे ऊंचाई कम हो सकती है.

क्या कुछ किया जा सकता है ऊंचाई बनाए रखने के लिए?

हालांकि इस सुबह वाली ऊंचाई को स्थायी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आप रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्न उपाय अपना सकते हैं:

नियमित स्ट्रेचिंग और योग करें

सही मुद्रा (posture) बनाए रखें

हाइड्रेटेड रहें ताकि डिस्क्स में पर्याप्त तरल रहे

तो अगली बार जब आप सुबह उठें और खुद को थोड़ा लंबा महसूस करें, तो जान लें कि यह आपकी रीढ़ की हड्डी का कमाल है. यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि हमारी ऊंचाई सुबह थोड़ी बढ़ी हुई होती है – एक छोटा लेकिन दिलचस्प "गूगली" सवाल, जिसका जवाब विज्ञान में छिपा है!

अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें.

आप भी भेज सकते हैं अपना गूगली सवाल – अगली बार हो सकता है वह टॉपिक यहीं पर पढ़ने को मिले!