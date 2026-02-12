Pune Metro Line 3: पुणे मेट्रो लाइन 3 की कमान महिलाओं के हाथों में, 100 महिला पायलटों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

(Photo Credits Twitter)

Pune Metro Line 3: पुणे मेट्रो की बहुप्रतीक्षित लाइन 3 (हिंजवड़ी से शिवाजीनगर) जल्द ही एक नया इतिहास रचने जा रही है. इस 23 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को चलाने की पूरी जिम्मेदारी केवल महिला ट्रेन पायलटों को सौंपी जाएगी. 'पुणे सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड' (PCMR) के अनुसार, इस परियोजना के लिए 100 महिला पायलटों की एक समर्पित टीम तैयार की जा रही है, जो पुणे की शहरी परिवहन प्रणाली में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेंगी.

मार्च 2026 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद

परियोजना का कार्य मार्च 2026 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है. वर्तमान में परिचालन की तैयारी और अंतिम परीक्षण (Final Testing) चल रहे हैं. पुणे सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनिल सैनी ने बताया कि पहले चरण में 50 महिलाओं का चयन कर लिया गया है और उनका अंतिम प्रशिक्षण वर्तमान में प्रगति पर है.

चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण का स्तर

इन पायलटों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, एप्टीट्यूड चेक और साइकोमेट्रिक मूल्यांकन जैसी कड़ी प्रक्रियाओं के बाद किया गया है. चुने गए उम्मीदवारों में से लगभग 60% फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, जबकि अन्य के पास पूर्व में मेट्रो चलाने का अनुभव है.

तीन महीने की ट्रेनिंग

इन महिलाओं को तीन महीने के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना पड़ा है. इसमें सुरक्षा मानकों के साथ-साथ दिन और रात दोनों स्थितियों में 200 किलोमीटर तक सुपरवाइज्ड ड्राइविंग का अभ्यास शामिल है.

देश के विभिन्न हिस्सों से आईं महिला पायलट

हालांकि अधिकांश पायलट पुणे और पड़ोसी जिलों से हैं, लेकिन मुंबई, हैदराबाद और देश के अन्य शहरों से भी महिलाओं ने इस 'नारी शक्ति' टीम का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया है. प्रशासन ने इन महिला पायलटों के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल, कार्यस्थल सुरक्षा और यात्रा सहायता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोटोकॉल भी तैयार किए हैं.

यातायात की भीड़ से मिलेगी बड़ी राहत

पुणे मेट्रो लाइन 3 पूरी तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें कुल 23 स्टेशन हैं. यह कॉरिडोर पुणे के प्रमुख आईटी हब हिंजवड़ी को शिवाजीनगर से जोड़ेगा. इससे दैनिक यात्रियों के सफर का समय कम होकर मात्र 40 मिनट रह जाएगा, जो वर्तमान में सड़क जाम के कारण काफी अधिक होता है.

अनिल सैनी ने कहा, "यह पहल केवल ट्रेन चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को उन भूमिकाओं में कदम रखने के लिए प्रेरित करने के बारे में है जिन्हें कभी गैर-पारंपरिक माना जाता था."