Delhi Metro Update: मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशन का नाम अब हुआ 'श्री राम मंदिर मयूर विहार', जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम हुआ श्री राम मंदिर मयूर विहार (Photo Credits: X/@ANI)

नई दिल्ली, 8 फरवरी 2026: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation) (DMRC) ने पिंक लाइन पर स्थित मयूर विहार पॉकेट-1 (Mayur Vihar Pocket 1) मेट्रो स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर 'श्री राम मंदिर मयूर विहार' (Shree Ram Mandir Mayur Vihar) कर दिया है. यह बदलाव 7 फरवरी से प्रभावी हो गया है. दिल्ली सरकार की 'स्टेट नेम्स अथॉरिटी' (State Names Authority) (SNA) से मंजूरी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध मंदिर और स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है. यह भी पढ़ें: Delhi Government One Year: दिल्ली सरकार के एक साल पूरे, CM रेखा गुप्ता करेंगी जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश

यात्रियों के भ्रम को दूर करने की कवायद

इस नाम परिवर्तन का एक बड़ा व्यावहारिक कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करना भी है. काफी समय से यह देखा जा रहा था कि यात्री 'मयूर विहार पॉकेट-1' और पास ही स्थित 'मयूर विहार फेज-1' स्टेशन के नामों में भ्रमित हो जाते थे.

DMRC के अनुसार, नामों में समानता के कारण अक्सर यात्री गलत स्टेशन पर उतर जाते थे. स्टेशन के नाम के साथ 'श्री राम मंदिर' जुड़ जाने से अब इसे एक विशिष्ट पहचान मिल गई है, जिससे फेज-1 और पॉकेट-1 स्टेशनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो सकेगा.

मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार कर दिया गया है.

#WATCH | The Mayur Vihar Pocket 1 Metro station in East Delhi renamed as Shree Ram Mandir Mayur Vihar. pic.twitter.com/idrBreP1XA — ANI (@ANI) February 7, 2026

तीन साल पुराना अभियान लाया रंग

स्टेशन का नाम बदलने की यह प्रक्रिया पिछले तीन वर्षों से चल रही थी. इसके लिए स्थानीय निवासियों और 'सनातन धर्म सभा' ने एक व्यापक अभियान चलाया था. त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत उज्जैन सहित कई स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की नामकरण समिति के समक्ष मजबूती से रखा था.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली 29 सदस्यीय SNA समिति ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया. सनातन धर्म सभा के प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह मंदिर क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र है और यह बदलाव जनता की वास्तविक मांग को पूरा करता है. यह भी पढ़ें: दिल्ली में 800 लड़कियों के गायब होने की खबर महज अफवाह, पुलिस ने कहा- 'पैसों के लिए फैलाया जा रहा है डर'

मेट्रो के बुनियादी ढांचे में बदलाव शुरू

DMRC ने स्टेशन के भौतिक और डिजिटल ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आने वाले दिनों में यात्रियों को निम्नलिखित बदलाव दिखाई देंगे:

साइन बोर्ड: प्लेटफार्म और प्रवेश/निकास द्वारों पर लगे स्टेशन के नाम वाले बोर्ड बदले जा रहे हैं.

प्लेटफार्म और प्रवेश/निकास द्वारों पर लगे स्टेशन के नाम वाले बोर्ड बदले जा रहे हैं. ऑडियो घोषणा: अब ट्रेनों के भीतर घोषणा सुनाई देगी— 'श्री राम मंदिर मयूर विहार में आपका स्वागत है.'

अब ट्रेनों के भीतर घोषणा सुनाई देगी— 'श्री राम मंदिर मयूर विहार में आपका स्वागत है.' डिजिटल मैप: मेट्रो ट्रेनों के अंदर लगे नेटवर्क मैप और DMRC के आधिकारिक ऐप को नए नाम के साथ अपडेट किया जा रहा है.

यह स्टेशन पिंक लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पूर्वी दिल्ली को सराय काले खां, लाजपत नगर और राजौरी गार्डन जैसे प्रमुख केंद्रों से जोड़ता है.