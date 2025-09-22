Mumbai-Pune Expressway Traffic Advisory: महाराष्ट्र में नवरात्रि की धूम, जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के लिए जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

(Photo Credits File)

Mumbai-Pune Expressway Traffic Advisory: देशभर में आज से नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव (Navratri Festival) की धूम मची हुई है. दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. इसी को देखते हुए मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम की आशंका के चलते ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारु बनी रहे.

एकवीरा देवी मंदिर में भारी भीड़ की संभावना

नवरात्रि के दौरान पुणे के पास स्थित एकवीरा देवी मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस बार भी भारी भीड़ की उम्मीद है. इसी के चलते पुणे जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र दूदी ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव के निर्देश दिए हैं, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो. यह भी पढ़े: Navratri 2025: PM मोदी ने नवरात्रि की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा; ‘साहस, संयम और संकल्प का पर्व जीवन में लाए नया विश्वास’

श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी होने का अनुमान

प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य से दोगुनी हो जाती है. हर साल इसी दौरान मंदिर में भक्तों का भारी जमावड़ा होता है, जिससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर असर पड़ता है.

इन रास्तों पर रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

पुणे ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नवरात्री को देखते हुए 22 सितंबर 2025 से 02 अक्टूबर 2025 तक, कार्ला फाटा से श्री एकवीरा देवी पैठा मंदिर तक की सड़क पर भारी और बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

इन रास्तों पर भी रहेगा प्रतिबंध



वहीं 27 सितंबर 2025 से 01 अक्टूबर 2025, सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक, पुराने मुंबई-पुणे और पुणे-मुंबई हाईवे पर कुसगांव बुद्रुक टोल प्लाजा से लोनावाला, वडगांव फाटा और वडगांव मावल तक भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग

पुणे ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मुंबई से पुणे की ओर जाने वाले भारी वाहन कुसगांव बुद्रुक टोल प्लाजा, लोणावाला से एक्सप्रेस हाईवे होते हुए उरसे टोल प्लाजा के रास्ते पुणे शहर की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.



वहीं पुणे से मुंबई की ओर जाने वाले भारी वाहन इन्हें वडगांव के तलेगांव फाटा और उरसे खिंडी के माध्यम से एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई की ओर भेजा जाएगा.