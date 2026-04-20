Ladki Bahin Yojana Update: क्या लाड़की बहन योजना की eKYC पूरा करने वाली महिलाओं के खातों में जल्द आएगी अगली किस्त? जानें ताजा अपडेट

Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. खबरों की माने तो राज्य सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, उनके बैंक खातों में अगली किस्त का भुगतान बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाए. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.

भुगतान की स्थिति और नई तैयारी

सूत्रों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन लाभार्थियों की सूची अपडेट कर दी है जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हैं. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी त्योहारों और चुनावी माहौल को देखते हुए भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए. जिन महिलाओं के आवेदनों में कुछ तकनीकी खामियां थीं, उन्हें स्थानीय केंद्रों पर जाकर सुधार करने का अवसर भी दिया गया है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC Deadline: लाडकी बहनों के लिए खास खबर 30 अप्रैल तक पूरा करें e-KYC की प्रक्रिया, नहीं तो रुक सकती है अगली किस्त!

बैंक खातों की आधार सीडिंग अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशि केवल उन्हीं खातों में भेजी जाएगी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए सक्रिय हैं. कई मामलों में यह देखा गया है कि आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद आधार सीडिंग न होने के कारण भुगतान अटक गया था. इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बैंक संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके.

योजना का मुख्य उद्देश्य और पात्रता

'माझी लाड़की बहिन योजना' का मुख्य उद्देश्य राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

इस योजना के लिए 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं.

परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

लाभार्थी के पास महाराष्ट्र का अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र या राशन कार्ड होना अनिवार्य है.

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

लाभार्थी महिलाएं आधिकारिक 'नारी शक्ति दूत' ऐप या योजना के वेब पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकती हैं. यदि स्टेटस में 'Approved' दिख रहा है, तो उन्हें अगली किस्त का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा. प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही अपनी जानकारी साझा करें.

क्या है योजना का भविष्य?

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस योजना को सरकार का सबसे बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है. क्योंकि 2024 के चुनाव में महायुति सरकार को इस योजना का काफी फायदा हुआ था, जिससे गठबंधन ने राज्य में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की. वहीं कहा जा रहा है कि 2029 में होने वाले चुनाव में भी इस योजना से सरकार को काफी लाभ मिल सकता है.