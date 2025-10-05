Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट: जानें कब जारी होगी 15 किस्त के पैसे

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana 15th Update: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की अब तक अगस्त महीने तक 14 किस्तें वितरित की जा चुकी हैं, जबकि लाभार्थी 15वीं किस्त (सितंबर 2025) का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह राशि 6 से 10 अक्टूबर 2025 के बीच जारी होने की संभावना है.

पिछली 14वीं किस्त सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में वितरित की गई थी, हालांकि कुछ महिलाओं को तकनीकी समस्याओं के कारण राशि नहीं मिल पाई. लाभार्थी अपनी भुगतान स्थिति आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर जांच सकती हैं.

eKYC प्रक्रिया अनिवार्य, समय सीमा 2 महीने

योजना में शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने अनिवार्य eKYC प्रक्रिया शुरू की है, जिसे पूरा करने के लिए लाभार्थियों को 2 महीने का समय दिया गया है.

26.34 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए

हाल के ऑडिट में लगभग 26.34 लाख अपात्र लाभार्थी (जिनमें पुरुष और गलत दस्तावेज वाले शामिल हैं) पाए गए हैं, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ गई है. यदि लाभार्थी समय पर eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनकी अगली किस्तें रोकी जा सकती हैं.

eKYC प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी

लाभार्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर अपने आधार नंबर, OTP और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, फोटो, डोमिसाइल/राशन कार्ड, बैंक पासबुक अपलोड करने होंगे. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि सभी लाभार्थी जल्द से जल्द eKYC पूरी करें.

योजना पात्रता और अन्य जानकारी

यह योजना 21 से 65 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराधार महिलाओं के लिए है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो। अब तक लगभग 2.41 करोड़ महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है.

यदि किसी लाभार्थी को eKYC या भुगतान संबंधी कोई समस्या हो, तो वे नारी शक्ति दूत ऐप या हेल्पलाइन नंबर (जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है) के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं. सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने का वादा किया है.