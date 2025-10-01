Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाड़ली बहना योजना की सितंबर महीने की किस्त इस हफ्ते हो सकती है जारी, जल्द कराएं e-KYC, नहीं तो रुक सकता है आपका पैसा!

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में लाड़ली बहना योजना की सितंबर महीने की 15वीं किस्त का लाभार्थियों को बेसब्री से इंतजार है. लेकिन उनका इंतजार ख़त्म होने वाला हैं. सितंबर महीने की किस्त इस हफ्ते, संभवत कल यानी दशहरा के दिन 2 अक्टूबर या फिर रविवार 5 अक्टूबर तक जारी की जा सकती है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना के लिए e-KYC करते समय बरतें सावधानियां, केवल आधिकारिक पोर्टल का ही करें उपयोग; नहीं तो ठग उड़ा सकते हैं आपके खाते से पैसे

लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य

महाराष्ट्र में लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है, अन्यथा उनका भुगतान रुका रह सकता है. सरकार ने लाभ पाने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए दो महीने का समय भी दिया गया था. इसका मतलब है कि इस महीने की किस्त तो आएगी, लेकिन अगर अगले महीने तक लाभार्थी अपना e-KYC पूरा नहीं किया हैं तो उनका पैसा रुक सकता है.

ऐसे में जिन महिलाओं ने अभी तक अपना e-KYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि उनका पैसा लगातार आता रहे. नहीं तो उनकी राशि सरकार द्वारा रोक दी जाएगी.

सरकार क्यों करा रही है e-KYC?

दरअसल, लाड़ली बहना योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. इन शिकायतों के बाद सरकार ने फॉर्म की जांच शुरू कर दी है. साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही पात्र महिलाओं तक पहुंचे, सरकार ने लगभग सवा दो करोड़ लाभार्थियों का e-KYC अनिवार्य कर दिया है. महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तकरे ने पिछले महीने इसकी घोषणा की. उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि यह योजना केवल उन महिलाओं को लाभ पहुंचाए जिन्हें इसकी जरूरत है, न कि कोई और इसका दूसरा फायदा उठाए.

कैसे करें e-KYC?

लाभार्थियों को e-KYC के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. पोर्टल पर जाकर आधार नंबर, OTP और जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, फोटो, डोमिसाइल/राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. ध्यान रखें कि लाभार्थियों को हर साल जून महीने में अपनी e-KYC पूरी करनी होती है.

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

यह योजना 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए है, जिनका पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है. यह योजना जून 2024 में शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है.

अब तक कितनी किस्तें मिली?

इस योजना के तहत अब तक लाभार्थी महिलाओं को 14 किस्तों के ₹21,000 मिल चुके हैं. सितंबर महीने की 15वीं किस्त आने के बाद लाभार्थियों को कुल ₹22,500 हो जाएंगे.