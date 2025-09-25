Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना के लिए e-KYC करते समय बरतें सावधानियां, केवल आधिकारिक पोर्टल का ही करें उपयोग; नहीं तो ठग उड़ा सकते हैं आपके खाते से पैसे

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना के तहत सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) अनिवार्य कर दिया है. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है. सरकार के इस आदेश के बाद कई महिलाएं ऑनलाइन e-KYC करना शुरू कर दी हैं, लेकिन साइबर ठग इस मौके का फायदा उठाकर गूगल पर नकली वेबसाइट्स के जरिए धोखाधड़ी कर रहे हैं. ऐसी वेबसाइट्स पर जानकारी दर्ज करने से आपका बैंक खाता खाली हो सकता है और व्यक्तिगत डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में e-KYC करते समय काफी सावधानी बरते.

e-KYC का नया नियम और उसकी जरूरत

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं को अब हर साल जून में e-KYC कराना होगा। हाल ही में एक जांच में खुलासा हुआ कि 26.34 लाख अपात्र लोग, जिनमें पुरुष भी शामिल थे, इस योजना का लाभ उठा रहे थे. इस डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले और धोखाधड़ी पर रोक लगे. यह कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उठाया गया है. मुख्यमंत्री माझी Ladki Bahin Yojana का e-KYC कैसे करें? आसान भाषा में जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फर्जी वेबसाइट से बचें

केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें e-KYC

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि e-KYC केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ही करना चाहिए. गूगल सर्च में दिखाई देने वाली अन्य लिंक्स पर भूलकर भी क्लिक न करें, क्योंकि ये फर्जी वेबसाइट्स हो सकती हैं. आधिकारिक पोर्टल पर सत्यापन प्रक्रिया सुरक्षित और आसान है, जिसे समय सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है.

फर्जी वेबसाइट्स का बढ़ता खतरा

पिछले कुछ समय में hubcomut.in जैसी कई नकली वेबसाइट्स सामने आई हैं, जो KYC से संबंधित जानकारी खोजते समय गूगल सर्च में दिखाई देती हैं. ऐसी वेबसाइट्स पर व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आधार नंबर, बैंक खाता विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा दर्ज करने से साइबर अपराधी आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा, डेटा चोरी होने से आपकी गोपनीयता को भी खतरा हो सकता है.

मंत्री अदिति तटकरे से लाभार्थियों से अपील

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय पर e-KYC करें और केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल योजना के लाभ को जारी रखने के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी होगी.

सावधानी और सुझाव

e-KYC के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc का उपयोग करें.

गूगल सर्च या सोशल मीडिया पर दिखने वाली संदिग्ध लिंक्स से बचें.

अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आधार नंबर, बैंक खाता विवरण या OTP, किसी भी अनजान वेबसाइट या व्यक्ति के साथ साझा न करें.

समय सीमा के भीतर e-KYC पूरा करें, ताकि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे.

योजना 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को मिल रहा है लाभ

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी. यह योजना 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं के लिए है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है.

हरा महीने मिलते हैं 1500 रूपये

लाडकी बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है. वर्तमान में, इस योजना से लगभग 2.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को सहारा देना है.