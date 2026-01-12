Ladki Bahin Yojana: कांग्रेस ने EC को लिखा पत्र, कहा- लाडकी बहन योजना की नवंबर-दिसंबर माह की पेंडिंग किस्तें चुनाव के बाद जारी की जाएं; दिया ये हवाला

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों के बीच मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना की किस्तों के भुगतान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग (EC) को पत्र लिखकर मांग की है कि नवंबर और दिसंबर 2025 की लंबित किस्तों का भुगतान फिलहाल रोका जाए और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे जारी किया जाए. इस संबंध में महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और एडवोकेट संदेश कोंडविलकर ने राज्य चुनाव आयोग को औपचारिक पत्र सौंपते हुए हस्तक्षेप की मांग की है.

कांग्रेस का तर्क

कांग्रेस ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि राज्य सरकार नगर निगम चुनावों से ठीक पहले एक साथ दो किस्तों का भुगतान करने की तैयारी में है। संदेश कोंडविलकर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दो किस्तों की राशि एक साथ देना राज्य की लगभग एक करोड़ महिला मतदाताओं के मतदान निर्णय को प्रभावित कर सकता है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहनों के खातों में मकर संक्रांति से पहले आएंगे एक साथ 3,000 रूपया, क्या e-KYC नहीं कराने वाली महिलाओं का लिस्ट से हटेगा नाम! जानें ताजा अपडेट

कांग्रेस का आरोप है कि मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में पैसा जमा होने से वे सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित हो सकती हैं, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है.

भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया

कांग्रेस की इस मांग पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा के स्थानीय निकाय चुनाव प्रमुख और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस के मन में लाडकी बहिन योजना को लेकर गहरी नकारात्मक भावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को राज्य की माताओं और बहनों के चेहरे पर खुशी देखना स्वीकार नहीं है।

बावनकुले ने आगे कहा कि नगर निगम चुनावों के बीच महिलाओं की आर्थिक सहायता रोकने की कांग्रेस की मांग गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के अधिकारों को छीनने की एक सोची-समझी साजिश है.