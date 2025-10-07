Indian Air Force Day 2025: गौरव, शौर्य और समर्पण की कहानी – पढ़े भारतीय वायु सेना की शौर्यगाथा

भारतीय वायुसेना

Air Force Day 2025: 1932 में अक्टूबर के एक ठंडे दिन, भारत के आसमान ने एक नए संरक्षक का स्वागत किया- भारतीय वायु सेना (IAF)। 8 अक्टूबर को स्थापित, इस महत्वपूर्ण अवसर ने हवाई शक्ति के लिए एक दृष्टि की शुरुआत को चिह्नित किया जो आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा को आकार देगा। कुछ ही महीनों बाद, 1 अप्रैल, 1933 को, भारतीय वायुसेना की पहली परिचालन उड़ान आसमान में उड़ी, जिसमें छह आरएएफ-प्रशिक्षित अधिकारियों और 19 हवाई सिपाहियों के एक छोटे लेकिन दृढ़ समूह ने चार वेस्टलैंड वापिटी आईआईए बाइप्लेन में काम किया , जिसने ड्रिघ रोड [1] पर "ए" फ्लाइट का नाभिक बनाया , जिसने योजनाबद्ध नंबर 1 (सेना सहयोग) स्क्वाड्रन की नींव रखी।

प्रारंभिक वर्ष: 1933 से 1941

भारतीय वायु सेना की पहली ऑपरेशनल उड़ान 1936 में, अपने गठन के मात्र साढ़े चार साल बाद, शुरू हुई, "ए" फ्लाइट ने उत्तरी वज़ीरिस्तान के मीरानशाह से अपनी पहली कार्रवाई देखी, जहाँ उसने विद्रोही भिट्टानी आदिवासियों के खिलाफ भारतीय सेना के अभियानों में सहयोग दिया। अप्रैल 1936 में, "बी" फ्लाइट की स्थापना हुई, जिसमें पुराने वापिति का भी इस्तेमाल किया गया। जून 1938 तक "सी" फ्लाइट का गठन नहीं हुआ था, जिससे नंबर 1 स्क्वाड्रन अपनी पूरी क्षमता पर पहुँच गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने तक यह स्क्वाड्रन भारतीय वायु सेना का एकमात्र गठन बना रहा, हालाँकि कर्मियों की संख्या बढ़कर 16 अधिकारी और 662 सैनिक हो गई थी।

जैसे-जैसे वैश्विक संघर्ष बढ़ता गया, 1939 में चैटफील्ड समिति द्वारा भारत की रक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया गया। समिति ने भारत स्थित रॉयल एयर फ़ोर्स (RAF) स्क्वाड्रनों को पुनः सुसज्जित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन IAF के विकास में तेज़ी लाने के लिए कुछ सुझाव दिए। हालाँकि, प्रमुख बंदरगाहों की रक्षा में सहायता के लिए स्वैच्छिक आधार पर पाँच तटीय रक्षा उड़ानें (CDF) स्थापित करने की योजना को मंज़ूरी दी गई। नियमित IAF और RAF कर्मियों के एक केंद्र के इर्द-गिर्द निर्मित, ये उड़ानें प्रमुख शहरों से संचालित होती थीं, जिनमें मद्रास में नंबर 1, बॉम्बे में नंबर 2, कलकत्ता में नंबर 3, कराची में नंबर 4 और कोचीन में नंबर 5 शामिल थे। बाद में विशाखापत्तनम में नंबर 6 का गठन किया गया।

मार्च 1941 तक, जैसे-जैसे भारतीय वायुसेना की मांग बढ़ी, नं. 1 और 3 सीडीएफ ने अपने वापिटिस से सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में गश्त के लिए आर्मस्ट्रांग व्हिटवर्थ अटलांटा परिवहन को अपनाया और काफिले और तटीय गश्ती कर्तव्यों के लिए डीएच 89 ड्रैगन रैपिड्स और एकल डीएच 86 प्राप्त किया, जिसका उपयोग उन्होंने केप कैमोरिन के पश्चिम और मालाबार तट पर गश्त के लिए किया।

इस अवधि ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय वायुसेना के विकास और अनुकूलनशीलता के लिए मंच तैयार किया, तथा हवाई रक्षा में भविष्य की प्रगति के लिए एक ठोस आधार तैयार किया।

क्षमता निर्माण: युद्धकाल के दौरान प्रशिक्षण और विस्तार (1941-1946)

जैसे-जैसे द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ता गया, भारतीय वायु सेना ने अपनी परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण संरचना की अत्यंत आवश्यकता को पहचाना। अगस्त 1941 में, ब्रिटिश रॉयल एयर फ़ोर्स (RAF) ने ब्रिटिश भारत के विभिन्न फ़्लाइंग क्लबों को उड़ान प्रशिक्षक नियुक्त किए, जिससे IAF वालंटियर रिज़र्व (IAF VR) कैडेटों के कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण मंच तैयार हुआ। उस वर्ष के अंत तक, 364 कैडेटों ने ब्रिटिश भारत के सात क्लबों और दो रियासतों के क्लबों में टाइगर मॉथ विमानों पर प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसने IAF के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया।

आधुनिकीकरण के प्रयास तब स्पष्ट हुए जब नंबर 1 स्क्वाड्रन ने वेस्टलैंड लिसेंडर में अपना परिवर्तन शुरू किया, जिसे बॉम्बे वॉर गिफ्ट्स फंड द्वारा उपहार में दिए गए 12 लिसेंडर विमानों की पूरी श्रृंखला से बल मिला। यह परिवर्तन न केवल विमानों में उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि एक रणनीतिक वृद्धि भी थी, जिससे स्क्वाड्रन को अधिक जटिल अभियानों को अंजाम देने में सक्षम बनाया गया। इसी समय, सितंबर 1941 में नंबर 2 स्क्वाड्रन वापिति से ऑडैक्स में स्थानांतरित हो गया, जिसके बाद नंबर 3 स्क्वाड्रन का गठन हुआ, जिसने भी ऑडैक्स मॉडल को अपनाया। ये परिवर्तन परिचालन तत्परता में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक थे, जिससे भारतीय वायुसेना उभरते खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हुई।

आईएएफ वी.आर. को नियमित आईएएफ में शामिल किया गया।

युद्धकालीन अभियानों की तात्कालिकता ने भारतीय वायु सेना के निरंतर विस्तार को प्रेरित किया। 1942 के अंत तक, नंबर 2 स्क्वाड्रन ने भी हरिकेन को अपना लिया, जिससे उसकी परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई।

1942 के अंत तक, सीमित संसाधनों और पुराने उपकरणों की चुनौतियों के बावजूद, भारतीय वायु सेना पाँच स्क्वाड्रनों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सफल रही। तटीय रक्षा उड़ानों के विघटन से कर्मियों का पुनर्गठन संभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नंबर 7 स्क्वाड्रन का गठन हुआ, जिसने फरवरी 1943 के मध्य में अमेरिका निर्मित वेंजेंस I डाइव बॉम्बर को अपनाया।

1944 जैसे-जैसे आगे बढ़ा, भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता का विस्तार होता गया। वर्ष के अंत तक, नौ स्क्वाड्रन सक्रिय हो गए थे, जिनमें से अधिकांश हरिकेन और एक स्पिटफ़ायर से सुसज्जित थे।

युद्ध के दौरान, इसके कर्मियों को उनकी बहादुरी और समर्पण के सम्मान में 22 विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस और कई अन्य अलंकरणों से सम्मानित किया गया। इन उपलब्धियों के सम्मान में, मार्च 1945 में भारतीय वायु सेना को "रॉयल" उपसर्ग से सम्मानित किया गया , जो इसकी उभरती भूमिका और क्षमताओं का प्रमाण है।

1946 तक, द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत ने भारतीय वायुसेना के भीतर उल्लेखनीय वृद्धि को गति दी। कर्मियों की संख्या बढ़कर 28,500 हो गई, जिनमें लगभग 1,600 अधिकारी शामिल थे।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायु सेना का परिवर्तन (1947-1949)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय वायु सेना (IAF) में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कार्मिक संख्या लगभग आधी रह गई, और लगभग 14,000 अधिकारी और सैनिक बचे। अक्टूबर 1946 तक, मौजूदा दस RIAF स्क्वाड्रनों को बीस के संतुलित बल में विस्तारित करने की योजनाएँ बनाई गईं। जैसे-जैसे राजनीतिक परिदृश्य बदला, निर्णायक रक्षा निर्णय स्वतंत्र भारत की नई सरकार पर छोड़ दिए गए। जापान से लौटने पर नंबर 4 स्क्वाड्रन को टेम्पेस्ट II में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि नंबर 7 और 8 स्क्वाड्रनों को भी स्पिटफ़ायर से टेम्पेस्ट में परिवर्तित कर दिया गया। 15 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन के साथ, कई इकाइयाँ समाप्त हो गईं और उन्होंने अपने उपकरण नवगठित रॉयल पाकिस्तान वायु सेना को हस्तांतरित कर दिए। संघर्ष के अगले 15 महीनों के दौरान, RIAF का लगातार पुनर्गठन और आधुनिकीकरण हुआ और इसके संचालन की देखरेख के लिए नई दिल्ली में वायु सेना मुख्यालय की स्थापना की गई। 1948 में, नंबर 2 स्क्वाड्रन को स्पिटफ़ायर XVIII से पुनः सुसज्जित किया गया और नंबर 9 स्क्वाड्रन को उसी प्रकार के विमानों से पुनः सुसज्जित किया गया। अप्रैल 1950 में स्क्वाड्रन का दर्जा प्राप्त करने वाली नंबर 101 फोटो टोही उड़ान के गठन ने विकासशील क्षमताओं को उजागर किया। कश्मीर अभियानों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए, और टेम्पेस्ट II खरीदे गए, और बचे हुए अवशेषों से बी-24 लिबरेटर्स के पुनर्निर्माण की योजनाएँ शुरू की गईं, जिसके तहत नवंबर 1948 तक नंबर 5 स्क्वाड्रन का गठन किया गया।

गणराज्य की स्थापना और विस्तार (1950-1962)

जनवरी 1950 में, भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक गणराज्य बन गया, जिसके कारण भारतीय वायु सेना (IAF) ने अपना "रॉयल" उपसर्ग हटा दिया। उस समय, IAF में स्पिटफ़ायर, वैम्पायर और टेम्पेस्ट से लैस छह लड़ाकू स्क्वाड्रन शामिल थे, जो कानपुर, पूना, अंबाला और पालम से संचालित होते थे, साथ ही पालम में एक B-24 बमवर्षक स्क्वाड्रन, एक C-47 डकोटा परिवहन स्क्वाड्रन, एक AOP उड़ान स्क्वाड्रन और एक संचार स्क्वाड्रन भी था। प्रशिक्षण में RAF मानकों का पालन किया गया, जिसमें पायलट प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद में नंबर 1 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल और जोधपुर में नंबर 2 FTS जैसे प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए। 1950 की शुरुआत तक, नंबर 2 स्क्वाड्रन को स्पिटफ़ायर XVIII विमान से फिर से सुसज्जित किया गया था, और नंबर 9 स्क्वाड्रन को इसी प्रकार के विमान से फिर से संगठित किया गया था, जबकि नंबर 101 फोटो टोही उड़ान को अप्रैल 1950 में पूर्ण स्क्वाड्रन का दर्जा प्राप्त हुआ। 1951 तक, वैम्पायर NF Mk. 54 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच, भारतीय वायुसेना ने 1953 और 1957 के बीच बड़े विस्तार की योजना बनाई और अक्टूबर 1953 में डसॉल्ट ऑरागन लड़ाकू विमान का चयन किया, जिसके पहले चार विमान 24 अक्टूबर 1953 को पहुंचे। इसके साथ ही, 1951 में एक दूसरा परिवहन स्क्वाड्रन बनाया गया और 1954 के अंत तक, भारतीय वायुसेना ने 26 फेयरचाइल्ड C-119G पैकेट्स खरीद लिए, जिससे इसकी एयरलिफ्ट क्षमता बढ़ गई। वर्ष 1955 में एक रखरखाव कमान की स्थापना हुई और सहायक वायु सेना का पुनरुत्थान हुआ, जिसने पूरे भारत में कई स्क्वाड्रनों का गठन किया। 1957 में 110 डसॉल्ट मिस्टेयर IVAs के आगमन के साथ एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण अभियान शुरू हुआ, साथ ही हॉकर हंटर्स और इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा भी शामिल थे, 1961 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं का और परीक्षण हुआ, जहाँ कैनबरा ने महत्वपूर्ण लंबी दूरी की हवाई सहायता प्रदान की। चीन के साथ बढ़ते तनाव का चरम अगस्त 1962 में सोवियत संघ के साथ मिग-21 लड़ाकू विमानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसने भारतीय वायुसेना के परिचालन ढाँचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया।

आधुनिकीकरण (1966-1971)

1966 और 1971 के बीच, भारतीय वायु सेना (IAF) ने आधुनिकीकरण और रणनीतिक विस्तार के एक परिवर्तनकारी दौर का अनुभव किया, जो मुख्यतः भारत-पाकिस्तान युद्ध से सीखे गए सबक पर आधारित था। इस दौर ने न केवल एक सक्षम और सुप्रशिक्षित कार्मिक आधार के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि उन्नत और प्रभावी उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इस आधुनिकीकरण प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मिग-21FL का आगमन था, जो मिग-21 का एक उन्नत संस्करण था, जिससे कई स्क्वाड्रनों को सुसज्जित किया जाने लगा। इस विमान ने उन्नत क्षमताएँ प्रदान कीं जो हवाई युद्ध और अवरोधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, जिससे उन स्क्वाड्रनों को पुनः सुसज्जित किया जा सका जो वैम्पायर FBMk.52 जैसे अप्रचलित मॉडलों का उपयोग कर रहे थे।

इस अवधि के दौरान नए स्क्वाड्रनों का गठन भारतीय वायुसेना की युद्ध तत्परता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1965 के युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके ग्नैट का उत्पादन फिर से शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1968 तक चार अतिरिक्त ग्नैट स्क्वाड्रनों की स्थापना हुई। मिग-21एफएल और ग्नैट के अलावा, भारतीय वायुसेना ने सुखोई एसयू-7बीएम को भी अपने बेड़े में शामिल किया, जिनकी आपूर्ति मार्च 1968 में शुरू हुई।

साठ के दशक से सत्तर के दशक में प्रवेश करते हुए, भारतीय वायु सेना ने न केवल अपनी विस्तार योजनाओं को सुदृढ़ किया, बल्कि अपने अभियानों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस वृद्धि के कारण पुराने उपकरणों को धीरे-धीरे हटाना और एचएफ-24, मिग-21एफएल और सुखोई एसयू-7बीएम की बढ़ती संख्या को अपनी सूची में शामिल करना आवश्यक हो गया।

उभरते खतरों, खासकर चीन-भारत सीमा पर, के जवाब में, भारतीय वायुसेना ने मार्च 1971 में एक व्यापक वायु रक्षा भू-पर्यावरण प्रणाली (ADGES) की योजना शुरू की। इस प्रणाली का उद्देश्य निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना और वायुसेना की समग्र परिचालन तत्परता में सुधार करना था। जनवरी 1971 में डुंडीगल में वायुसेना अकादमी का उद्घाटन एक मज़बूत प्रशिक्षण अवसंरचना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था , जो आने वाले वर्षों में वायुसेना की परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ।

कारगिल संघर्ष; परिवर्तन और चुनौतियाँ

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक भारतीय वायु सेना (IAF) का विकास इसकी महत्वपूर्ण वृद्धि और आधुनिकीकरण को दर्शाता है। 1971 के युद्ध में, 4,000 से ज़्यादा उड़ानें और नैट्स और मिग-21 विमानों का इस्तेमाल करके हवाई श्रेष्ठता के साथ IAF के प्रभावी संचालन ने इसकी शुरुआती ताकत को चिह्नित किया। 1970 के दशक के मध्य तक, IAF का आधुनिकीकरण हुआ और जगुआर और मिराज 2000 जैसे विमानों को शामिल करके इसकी क्षमताओं में वृद्धि हुई।

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, ऑपरेशन सफेदसागर में भारतीय वायुसेना की सटीक हवाई सहायता, विशेष रूप से उच्च-ऊंचाई वाले इलाकों में, आधुनिक युद्ध के अनुकूल होने की उसकी क्षमता को रेखांकित करती है। मिग और मिराज बेड़े ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए, भारतीय हताहतों को कम करने और दुश्मन की रक्षा को बेअसर करने में वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Mi-17 जैसे संशोधित हेलीकॉप्टरों के सफल उपयोग ने भारतीय वायुसेना की सामरिक लचीलेपन को और भी उजागर किया।

1999 के बाद, भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण 2016 में स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान के शामिल होने के साथ जारी रहा, जिसे बहु-भूमिका मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें उन्नत एवियोनिक्स और गतिशीलता है। यह विकास भारतीय वायुसेना के एक दुर्जेय, तकनीकी रूप से उन्नत बल के रूप में परिवर्तन को दर्शाता है।

निष्कर्ष

भारतीय वायु सेना (IAF) भारत की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वीरता और नवाचार की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। अपने आधुनिक बेड़े और उन्नत तकनीकी क्षमताओं के साथ, IAF देश की संप्रभुता की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कठोर प्रशिक्षण, रणनीतिक साझेदारियों और मानवीय मिशनों के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से, IAF न केवल भारत के आकाश की रक्षा करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देती है। निरंतर विकास के साथ, IAF अपने हर प्रयास में ईमानदारी, सेवा और उत्कृष्टता के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है।