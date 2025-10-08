हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे! इन हिंदी Messages, Quotes, WhatsApp Wishes, GIF Greetings को भेजकर दें बधाई
हर साल भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल भारतीय वायु सेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रहा है. सन 1932 में इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश सेना की एक सहायक सेना के रूप में की गई थी. उस दौरान यह विमानों और कर्मियों का एक छोटा सा दल था, जो रॉयल एयरफोर्स की सहायता करता था. यह दिन भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय वायु सेना कर्मियों की निष्ठा और वीरता का उत्सव है.