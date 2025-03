खुशखबरी! आ गया भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर, अब बेहद सस्ते में होगी जांच, जानें क्यों खास है ये मशीन

Indigenous MRI Scanner India: भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देश का पहला स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैनर तैयार हो गया है और इसे 2025 तक दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में परीक्षण के लिए लगाया जाएगा. इस तकनीक से MRI स्कैन की लागत लगभग 50% तक कम हो जाएगी और भारत को विदेशी उपकरणों पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी.

कम लागत – विदेशी MRI स्कैनर की तुलना में इसकी कीमत आधी होगी, जिससे आम जनता को कम खर्च में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम – अब तक भारत में ICU, MRI और अन्य चिकित्सा उपकरण विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन यह MRI मशीन आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति – यह तकनीक भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और अधिक लोगों तक MRI जैसी उन्नत सुविधा पहुंचाने में मदद करेगी.

AIIMS दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास के अनुसार, "स्वदेशी MRI मशीन बनाकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है. यह न केवल विदेशी निर्भरता कम करेगा, बल्कि भारत को चिकित्सा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा. AIIMS में इसका परीक्षण कर हम इसे और बेहतर बनाएंगे ताकि यह सभी मानकों पर खरी उतरे."

India has developed its first indigenous MRI machine, set to be installed at AIIMS Delhi by October for trials. The move aims to reduce treatment costs and reliance on imported medical devices, as 80-85% of equipment is currently imported. The indigenous MRI machine will help… pic.twitter.com/KIDqTluxr7

— ANI (@ANI) March 25, 2025